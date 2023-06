 ENT vs SR Dream11 Team Prediction, Maharashtra Premier League T20 Maharashtra Cricket Association Stadium, Mumbai at 2.00 PM IST June 18, Sunday

Home

ENT vs SR Dream11 Team Prediction, Maharashtra Premier League T20 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain –Eagle Nashik Titans vs Solapur Royals, Playing 11s For Today’s Maharashtra Cricket Association Stadium, Mumbai at 2.00 PM IST June 18, Sunday

ENT vs SR Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS – The Maharashtra Premier League T20 toss between Eagle Nashik Titans vs Solapur Royals will take place at 2.00 PM (IST).

Time – 2.00 PM IST

Venue: Sulaibiya Cricket Ground, Mumbai.

ENT vs SR Dream11 Team

Wicketkeeper: Vishant More

Batsmen: Swapnil Fulpagar, Yash Nahar, Rahul Tripathi (C)

All-Rounders: Siddhesh Veer, Dhanraj Shinde, Siddhant Doshi, Ansh Dhoot

Bowlers: Pratik Mhatre, Pranay Singh (VC), Omkar Akhade

ENT vs SR Probable XI

Solapur Royals:- Vishant More (wk), Swapnil Fulpagar, Yash Nahar, Praveen Deshetti, Atharva Kale, Ansh Dhoot, Mehul Patel, Vicky Ostwal, Sunil Yadav, Pratik Mhatre, Pranay Singh

Eagle Nashik Titans:- Mandar Bhandari (wk), Rahul Tripathi, Harshad Khadiwale, Siddhesh Veer, Dhanraj Shinde, Siddhant Doshi, Kaushal Tambe, Prashant Solanki, Izhaan Sayeed, Akshar Waikar, Omkar Akhade

Squads

Solapur Royals:

Vicky Ostwal, Satyajeet Bachhav, Omkar Rajput, Harshvardhan Tingre, Sunil Yadav, Yash Borkar, Prathamesh Gawde, Pranay Singh, Ansh Dhoot, Pratik Mhatre, Pravin Deshety, Atharva Kale, Yash Nahar, Mehul Patel, Yaasar Shaikh, Dev D Natu, Abhinav Bhatt, Swapnil Fulpagar, Sanket Pharate, Vishant More, Rushabh Rathod.

Eagle Nashik Titans:

Rahul Tripathi, Siddhesh Veer, Ashay Palkar, Dhanraj Shinde, Aditya Rajhans, Arshin Kulkarni, Izhaan Sayed, Rehan Khan, Rishab Karwa, Razek Fallah, Omkar Akhade, Akshay Waikar, Prashant Solanki, Siddhant Doshi, Sahil Parikh, Vaibhav Vibhute, Kaushal Tambe, Harshad Khadiwale, Rohit Hadke, Varun Deshpande, Mandar Bhandari, Shubham Nagawade, Sharvin Kiswe.