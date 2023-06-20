Fantasy Cricket Tips, Today Playing XIs and Pitch Report for ECS T10 Romania Moara Vlasiei Cricket Ground June 20, Tue

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TOSS – The ECS Romania T10 League 2023 toss between Transylvania vs Baneasa Cricket Club will take place at 1.15 PM (IST).
Time – 1:45 AM IST
Venue: Moara Vlasiei Cricket Ground, Ilfov County.
TRA vs BAN Dream11 Team
Wicketkeepers: A Shakoor, S Hingorani
Batters: A Malyan, K Ranathunga, A Kaka
All-rounders: I Hussain (vc), G Singh, M Hingorani (c)
Bowlers: B Roach, V Thathsara, M Subhani.
TRA vs BAN Probable Playing XIs
Transylvania: S Hingorani, S Kishore, A Kaka, A Malyan, L Pandey, S Singh, M Hingorani, G Singh, B Roach, M Bansal, and S Kumar-I.
Baneasa Cricket Club: A Shakoor, K Ranathunga, I Hansika, H Nawaz, A David, I Hussain, S Hayer, D Lakshan, V Thathsara, M Subhani, and A Aleem.
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