SL vs NED Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ICC Men’s ODI World Cup 2023 Qualifier: Captain, Vice-captain – Sri Lanka vs Netherlands, Today’s Playing 11s at Harare Sports Club, Harare at 12.30 PM IST July 9 Sunday

SL vs NED Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The ICC Men’s ODI World Cup 2023 Qualifier: toss between Sri Lanka and Netherlands will take place at 12.00 PM IST – on July 9.

Time: 12.30 PM IST.

Venue: Harare Sports Club, Harare.

SL vs NED Dream 11 team

Wicketkeepers: Scott Edwards, Kusal Mendis

Batters: Pathum Nissanka (VC), Dimuth Karunaratne, Vikramjit Singh

All-rounders: Wanindu Hasaranga (C), Logan van Beek, Bas de Leede, Dhananjaya de Silva

Bowlers: Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana

SL vs NED, Possible Playing 11

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (wk), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Matheesha Pathirana.

Netherlands: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Wesley Berresi, Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (wk) (c), Saqib Zulfiqar, Logan van Beek, Ryan Klein, Aryan Dutt, Clayton Floyd.

Squads:

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (wk), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Sahan Arachchige, Dasun Shanaka (c), Dushan Hemantha, Maheesh Theekshana, Dilshan Madushanka, Matheesha Pathirana, Dhananjaya de Silva, Dushmantha Chameera, Chamika Karunaratne, Kasun Rajitha, Wanindu Hasaranga, Lahiru Kumara.

Netherlands: Vikramjit Singh, Max ODowd, Wesley Barresi, Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (wk) (c), Saqib Zulfiqar, Logan van Beek, Ryan Klein, Aryan Dutt, Clayton Floyd, Vivian Kingma, Shariz Ahmad, Michael Levitt, Noah Croes.