SHENZHEN, Čína, 3. február 2026 /PRNewswire/ — 5. januára 2026 oznámila spoločnosť Huawei revolučné partnerstvo v rámci oficiálnej technologickej spolupráce s bežeckým tímom dsm-firmenich, domovom maratónskej ikony Eliuda Kipchogeho. Cieľom spolupráce je propagovať bežeckú kultúru po celom svete a pritiahnuť k tomuto športu viac ľudí. Aliancia medzi odvetviami už vyvolala značný rozruch v technologickom aj športovom svete a priniesla rozsiahle špekulácie o strategických krokoch spoločnosti Huawei v sektore zdravia a fitness.S rozmanitou ponukou produktov sa spoločnosť Huawei za posledné desaťročie etablovala ako líder v odvetví zdravia a fitness. Série HUAWEI Band a WATCH FIT sú navrhnuté pre každodennú pohodu, zatiaľ čo séria WATCH D prináša nové štandardy v oblasti pokročilého monitorovania zdravia. Séria hodiniek WATCH, ktorá kombinuje pokročilé inteligentné funkcie s profesionálnym sledovaním zdravia, upevňuje reputáciu spoločnosti Huawei v oblasti inovácií. Hodinky WATCH GT a WATCH Ultimate sú navrhnuté pre náročné športy, ako je lyžovanie, potápanie, cyklistika či beh. Len v oblasti behu spoločnosť Huawei spolupracovala s viac ako 100 bežcami na rozsiahlom dlhodobom testovaní a dosiahla presnosť prognostiky výsledkov pretekov nad 97 %. Spoločnosť Huawei tiež vyvinula špičkový model strojového učenia na vyhodnocovanie únavy, ktorý umožňuje bežcom trénovať na základe vedeckých poznatkov. Práve vďaka tomuto základu je partnerstvo s maratónskou legendou Eliudom Kipchogeom také silné. Jeho oddanosť vedeckému tréningu a bezkonkurenčné praktické skúsenosti dokonale dopĺňajú technologické prínosy značky Huawei a vytvárajú skutočnú synergiu medzi elitnými športmi a špičkovými inováciami. Spolupráca prekračuje rámec obyčajnej prezentácie značky. Je pravdepodobné, že Huawei využije profesionálne poznatky Eliuda Kipchogeho a bežeckého tímu dsm-firmenich na podporu základných potrieb svetových športovcov počas tých najnáročnejších a najdôležitejších tréningov a súťaží. Pre tím, ktorý neustále dosahuje svetové rekordy, sú inteligentné hodinky nevyhnutnou pomôckou. Musia spĺňať najvyššie štandardy elitných športov a podstupovať prísne testovanie v reálnych podmienkach. Bežci svetovej triedy vyžadujú nekompromisnú presnosť v určovaní polohy, aby mali stabilné údaje o trase a tempe aj v náročnom prostredí, ako sú zastavané mestské ulice a zložité terény. Vyžadujú si ultra presné fyziologické monitorovanie na zachytenie kritických hodnôt, ako je pokojová srdcová frekvencia, variabilita srdcovej frekvencie (HRV), kvalita spánku a tréningová záťaž. Práve tieto údaje informujú o kritických úpravách stratégií pre tréningy aj preteky. Medzi ďalšie kľúčové faktory patrí výdrž batérie pri súťažiach na dlhé trate, pohodlie pri vysokointenzívnom tréningu a vedecky podložené algoritmy. Poznatky získané vďaka tejto spolupráci budú kľúčové pri zdokonaľovaní algoritmov spoločnosti Huawei a pri zlepšovaní funkčnosti inteligentných hodiniek. V konečnom dôsledku tak vzniknú produkty vhodnejšie pre profesionálne scenáre. Pripravované inteligentné hodinky značky Huawei sú netrpezlivo očakávané, pretože majú integrovať poznatky od elitných bežcov a priniesť inovácie v oblasti presnosti údajov aj prispôsobivosti reálnemu svetu. Či už ide o uspokojenie náročných požiadaviek elitných bežcov alebo o podporu každodenných fitness nadšencov pri rozvíjaní plného tréningového potenciálu založeného na vedeckých poznatkoch, táto prelomová spolupráca je pripravená nanovo definovať prostredie odvetvia. Výsledné inovácie produktov a ich globálny dopad určite zaujmú bežcov a pozorovateľov v tomto odvetví po celom svete. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2874456/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg
