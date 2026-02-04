MADRID

4 février 2026



Huawei Innovative Product Launch in Madrid



/PRNewswire/ — C’est avec enthousiasme que Huawei annonce le lancement de produits HUAWEI innovants qui aura lieu à Madrid, en Espagne, le 26 février 2026. Au cœur de cet événement se trouve la vision « Now is Your Run » (À vous de prendre le départ), qui voit le jour grâce à une gamme complète de produits à la pointe de la technologie. Les participants découvriront la nouvelle frontière des wearables intelligents, des smartphones, des appareils audio et des tablettes, où des avancées ciblées en matière de technologie de la santé et de fitness, de photographie de qualité professionnelle et d’écosystèmes intelligents transparents redéfinissent les limites du possible.L’une des révélations les plus attendues est la HUAWEI WATCH GT Runner 2, un dispositif portable de nouvelle génération créé en collaboration avec la légende du marathon Eliud Kipchoge et son équipe de coureurs d’élite. Conçue pour transformer la façon dont les coureurs s’entraînent, elle offre une précision de positionnement sans précédent et un ensemble de fonctions de course avancées, élevant les performances grâce à une intelligence de niveau professionnel. Dans la catégorie des smartphones, le HUAWEI Mate 80 Pro fait un retour très attendu, à l’heure où Huawei le réintroduit sur la scène internationale. Pierre angulaire de la série phare de Huawei, ce dispositif arbore un nouveau design Iconic Dual Space Rings, une version sophistiquée qui revisite l’esthétique classique avec une touche de modernité. Le système de caméra a également fait l’objet d’une importante mise à niveau, avec le système de caméra True-to-Color conçu pour offrir de nouvelles performances remarquables en matière de reproduction des couleurs et de capacités de capture dynamique. Pour les aventuriers de plein air et les passionnés de fitness, la HUAWEI WATCH Ultimate 2 est prête à impressionner grâce à une double innovation au niveau du design et de la fonctionnalité. L’une des principales améliorations est son mode golf amélioré, qui offre une expérience plus avancée et plus intelligente sur le terrain de golf. L’événement mettra également l’accent sur les avancées majeures dans les domaines de l’audio et des wearables légers. Les HUAWEI FreeBuds Pro 5, les écouteurs stéréo sans fil de nouvelle génération de Huawei, sont conçus pour améliorer la qualité sonore et la suppression du bruit tout en assurant confort tout au long de la journée. En attendant, la HUAWEI Band 11 Series reste à la pointe de la tendance avec son design dynamique et innovant et des couleurs vibrantes. Elle est conçue pour dynamiser le parcours santé et fitness unique de chaque utilisateur. Le HUAWEI MatePad Mini comble le vide en matière d’offre de tablettes HUAWEI de petite taille, en unifiant stratégiquement la famille MatePad pour offrir une expérience transparente dans toutes les tailles. Grâce à son design élégant et à son écran confortable pour les yeux, il ouvre de nouvelles possibilités pour les scénarios mobiles tels que les déplacements quotidiens, le travail de bureau et les voyages d’affaires. Avec une gamme impressionnante de nouveaux produits, le lancement à Madrid servira de plateforme définitive à Huawei pour démontrer invariablement sa volonté inébranlable d’innover dans l’ensemble de l’écosystème des dispositifs intelligents. Now is Your Run. Le 26 février, soyez témoin de l’avenir.