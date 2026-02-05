SHENZHEN, China

5 de febrero de 2026



The dsm-firmenich Running Team



Eliud Kipchoge



/PRNewswire/ — El 5 de enero de 2026, Huawei anunció una alianza revolucionaria como colaborador tecnológico oficial del equipo de running dsm-firmenich, hogar del icono del maratón Eliud Kipchoge. La colaboración busca promover la cultura del running en todo el mundo e inspirar a más personas a practicar este deporte. Esta alianza intersectorial ya ha generado un gran revuelo tanto en el mundo tecnológico como en el deportivo, generando una amplia especulación sobre las estrategias de Huawei en el sector de la salud y el fitness.Durante la última década, Huawei se ha consolidado como líder en la industria de la salud y el fitness, con una amplia gama de productos. La HUAWEI Band y la serie WATCH FIT están diseñadas para el bienestar diario, mientras que la serie WATCH D establece nuevos referentes en la monitorización avanzada de la salud. La serie WATCH, que combina funciones inteligentes avanzadas con la gestión profesional de la salud, consolida la reputación de innovación de Huawei. Las series WATCH GT y WATCH Ultimate están diseñadas para deportes exigentes como el esquí, el buceo, el ciclismo y el trail running. Solo en el ámbito del running, Huawei ha trabajado con más de 100 corredores en exhaustivas pruebas a largo plazo, logrando una precisión superior al 97% en la predicción de resultados de carrera. Huawei también ha desarrollado un modelo de aprendizaje automático de vanguardia para la evaluación de la fatiga, que permite a los corredores entrenar científicamente. Es esta base la que consolida la colaboración con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge. Su dedicación a la formación científica y su inigualable experiencia práctica complementan a la perfección las fortalezas tecnológicas de Huawei, creando una verdadera sinergia entre el deporte de élite y la innovación de vanguardia. Esta colaboración va más allá de la mera exposición de la marca. Huawei probablemente aprovechará la experiencia profesional de Eliud Kipchoge y el equipo de corredores dsm-firmenich para satisfacer las necesidades básicas de los atletas de élite durante sus entrenamientos más exigentes y las competiciones más importantes. Para un equipo que bate récords mundiales constantemente, un reloj inteligente es una herramienta esencial. Debe cumplir con los más altos estándares del deporte de élite y someterse a rigurosas pruebas en condiciones reales. Los corredores de élite exigen una precisión absoluta en el posicionamiento para obtener datos estables de ruta y ritmo incluso en entornos desafiantes como cañones urbanos y terrenos complejos. Requieren una monitorización fisiológica de altísima precisión para capturar métricas críticas como la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la calidad del sueño y la carga de entrenamiento, datos que informan sobre ajustes cruciales en las estrategias de entrenamiento y carrera. Otras consideraciones clave incluyen la duración de la batería para competiciones de larga distancia, la comodidad durante esfuerzos de alta intensidad y la solidez científica de los algoritmos. Los conocimientos generados a través de esta colaboración serán fundamentales para refinar los algoritmos de Huawei y mejorar la funcionalidad de los relojes inteligentes, creando en última instancia productos más adecuados para escenarios profesionales. Los próximos relojes inteligentes de Huawei son muy esperados, ya que integrarán la información de corredores de élite e innovarán tanto en precisión de datos como en adaptabilidad al mundo real. Ya sea satisfaciendo las rigurosas demandas de los corredores de élite o empoderando a los entusiastas del fitness cotidianos para que aprovechen al máximo el potencial del entrenamiento basado en la ciencia, esta colaboración pionera está lista para redefinir el panorama de la industria. Las innovaciones de producto resultantes y su impacto global sin duda cautivarán a corredores y analistas de la industria de todo el mundo.