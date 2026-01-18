Esta alianza optimizada expande la presencia de Lowe’s y respalda la construcción de Miami Freedom Park, el desarrollo de los jugadores, la experiencia de los fanáticos y los programas comunitarios

MIAMI

18 de enero de 2026



Inter Miami CF y Lowe’s renuevan su alianza, ya que Lowe’s se convierte en socio principal, patrocinador oficial de la manga y socio fundador de Miami Freedom Park (PRNewsfoto/Lowe’s Companies, Inc.)



Acerca de Lowe’s

Acerca de Inter Miami CF y Miami Freedom Park

