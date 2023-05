Kolkata vs Rajasthan Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Todays Match, Eden Gardens

Home

Kolkata vs Rajasthan Dream11 Team Prediction IPL 2023, Match 56: KKR vs RR Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Today’s Match, Eden Gardens 7:30 PM IST May 11, Thursday

Kolkata vs Rajasthan Dream11 Team Prediction IPL 2023, Match 56: KKR vs RR Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Today's Match, Eden Gardens 7.30 PM IST May 11, Thursday.

Match Details

Match: KKR vs RR, Match 56, IPL 2023

Date & Time: May 11, 7:30 PM IST

Venue: Eden Gardens, Kolkata.

KKR vs RR Dream11 Team

Wicketkeeper: Sanju Samson(vc)

Batters: Nitish Rana, Jason Roy, Yashasvi Jaiswal(c), Shimron Hetmyer

Allrounders: Andre Russell, Ravichandran Ashwin

Bowlers: Varun Chakaravarthy, Sunil Narine, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal.

KKR vs RR Probable Playing XIs

Kolkata Knight Riders: Jason Roy, Rahmanullah Gurbaz (wk), Nitish Rana (C), Venkatesh Iyer, Andre Russell, Rinku Singh, Shardul Thakur, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Sunil Narine, Suyash Sharma

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c & wk), Joe Root, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Ravichandran Ashwin, Murugan Ashwin, Trent Boult, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal.

Squads

Kolkata Knight Riders: N Jagadeesan, Kulwant Khejroliya, Lockie Ferguson, Umesh Yadav, Sunil Narine,Suyash Sharma, Aarya Desai, David Wiese, Shardul Thakur, Vaibhav Arora, Anukul Roy,Varun Chakaravarthy, Mandeep Singh, Harshit Rana, Rinku Singh, Venkatesh Iyer, Nitish Rana (c), Jason Roy, Andre Russell, Tim Southee, Rahmanullah Gurbaz

Rajasthan Royals: Sanju Samson (c & wk), Jos Buttler, Jason Holder, Joe Root, Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Murugan Ashwin, Ravi Ashwin, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Trent Boult, Sandeep Sharma, Obed McCoy, Navdeep Saini, KM Asif, Abdul Basith, Kuldip Sen, KC Cariappa, Adam Zampa, Devdutt Padikkal, Akash Vasisht, Kunal Singh Rathore