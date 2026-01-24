SAN FRANCISCO

24 janvier 2026



ROKID



/PRNewswire/ — Rokid, pionnier mondial des lunettes intelligentes activées par l’IA et de l’interaction homme-machine, a annoncé aujourd’hui la disponibilité commerciale officielle des, suite à leur introduction mondiale au CES 2026. Le produit est désormais disponible à l’achat surLes lunettes Rokid Ai Style représentent une étape importante dans l’adoption par le grand public des lunettes IA :pour les consommateurs de tous les jours à un prix initial de 299 $. Pesant, Style est l’une des lunettes IA complètes les plus légères du marché, combinantavec jusqu’àetChaque grand cycle technologique a été défini par un terminal dominant : les macroordinateurs, les ordinateurs de bureau et les smartphones. Rokid pense que l’IA suivra la même trajectoire. « L’IA va inévitablement remodeler la façon dont les gens interagissent avec la technologie, ce qui nécessite un nouveau terminal », a déclaré, directeur général mondial de Rokid. « À l’ère de l’IA, nous pensons que les lunettes – et non les téléphones – deviendront la principale plateforme. Les smartphones resteront essentiels pour l’informatique, la connectivité et le stockage, mais l’interaction favorise de plus en plus les appareils les plus proches du corps et les plus rapides à réagir. » Les lunettes intelligentes, qui offrent une plus grande autonomie et un confort de port tout au long de la journée, permettent, un cas d’utilisation pour lequel les smartphones sont structurellement moins adaptés.L’approche de Rokid repose sur une. Au lieu de construire une pile fermée de matériel et de modèles, Rokid favorise l’accès à de multiples services et modèles d’IA, ce qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des applications localisées, verticales et multi-marchés sur sa plateforme de produits portables. Rokid gère l’une des plus grandes communautés de développeurs XR et d’IA portable au monde, avecet des milliers d’entreprises partenaires dans le monde entier.Lesmettent en évidence: le premier écosystème d’IA ouvert et mondial prenant en charge plusieurs moteurs et des fonctionnalités interrégionales ; la première architecture à double puce avec NXP RT600 et Qualcomm AR1 ; la première interaction vocale en 12 langues avec traduction en 89 langues ; la première IA multimodale avec la voix, les gestes et les commandes. Ces innovations rendent les lunettes IA pratiques, élégantes et accessibles. Grâce à la plateforme mondiale d’ordonnance en ligne de Rokid, les utilisateurs peuvent télécharger leur ordonnance et recevoir des verres sur mesure dans les. Les lunettes Rokid Ai Style prennent en charge les prescriptions de, y compris la myopie, l’astigmatisme, la presbytie, les verres progressifs et une gamme complète de traitements fonctionnels, tels que photochromique, filtrage de la lumière bleue, protection UV, polarisé et antireflet. Les verres photochromiques dynamiques, disponibles en six couleurs, passent de verres clairs pour l’intérieur à des lunettes de soleil pour l’extérieur en environ, ce qui permet à une paire de lunettes de s’adapter de manière transparente à tous les environnements quotidiens.299 $398 $, y compris les verres de prescription photochromiques d’indice 1,60Les lunettes style sont lancées enet la version ensera introduite en mars 2026. Rokid poursuit également son initiative, en offrant une subvention supplémentaire de 20 dollars aux utilisateurs malvoyants du monde entier.Fondée en 2014, Rokid est un pionnier mondial de la réalité augmentée (RA) et de l’IA, créantqui intègrent l’intelligence de manière transparente dans la vie quotidienne. Rokid est au service des consommateurs, des développeurs et des entreprises du monde entier et héberge la plus grande communauté de développeurs XR de Chine. L’entreprise a reçuet. Pour plus d’informations, consultez le sitePhoto –