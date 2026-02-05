El evento en la tienda incluye una oferta exclusiva para los clientes de Meadows Place, Texas, que podrán recibir dos entradas gratuitas para el evento Monster Jam®HOUSTON, 27 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Northern Tool + Equipment lleva la emoción de alto octanaje de Monster Jam® a la comunidad del área de Houston. El jueves 12 de febrero, los clientes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano la adrenalina y la emoción, ya que una legendaria camioneta Monster Jam® estará estacionada fuera de Northern Tool + Equipment, junto con un miembro del equipo de Monster Jam.
- Jueves 12 de febrero, de 2:00 a 6:00 p. m.
- 11010 Dorrance Ln. Meadows Place, Texas 77477
Northern Tool + Equipment es una empresa familiar que atiende tanto a los aficionados autodidactas como a profesionales que emprenden proyectos más difíciles. Como proveedor líder de más de 100,000 herramientas y equipos de alta calidad desde hace más de 40 años, el equipo altamente capacitado de la empresa cuenta con amplios conocimientos para ayudar a los clientes en persona en más de 130 tiendas minoristas, en línea y por teléfono a través de su centro de contacto con personal completo. Desde ayudar a los clientes a obtener la herramienta adecuada para el trabajo hasta ayudarlos con piezas y reparaciones que mantienen sus herramientas funcionando al máximo rendimiento, el servicio al cliente es la base de la misión de Northern Tool. Encuentre más información acerca de Northern Tool + Equipment en NorthernTool.com y manténgase en contacto mediante redes sociales: Facebook (@northerntool), Instagram (@northern_tool), TikTok (@northerntool), X (Twitter) (@northerntool), YouTube y Pinterest. Contacto para los medios: Holly Steffl
Número de teléfono: 612.351.8312
Correo electrónico: [email protected]
