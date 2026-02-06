KANTON, Čína, 6. februára 2026 /PRNewswire/ — Ultraľahký powerbank NITECORE NB10000 Gen4 súťažnej triedy, ktorý je dostupný od 29. januára 2026, sa rýchlo stal dôveryhodným riešením pre používateľov na celom svete. Rieši rastúcu potrebu vytrvalostných športovcov, bežcov, turistov, táborníkov a outdoorových nadšencov po ľahkom, spoľahlivom a vysoko výkonnom výkone na cestách. Menšia hmotnosť, väčší výkonModel NB10000 Gen4 ponúka kľúčové vylepšenia vrátane nižšej hmotnosti, iba 143 g (5 oz), vyššej využiteľnej energie a vylepšenej vodeodolnosti IPX7. Veľkosťou pripomína štandardný energetický gél, je kompaktný a ľahko sa prenáša na cestách. V kombinácii s obojstrannými doskami z uhlíkových vlákien a zosilneným kompozitným rámom s ohňovzdornou úpravou slúži ako prenosný, odolný a spoľahlivý výkonný spoločník. Novo navrhnutý nabíjací kábel so závesnou šnúrkou váži iba 5 g (0,18 oz) a podporuje rýchle nabíjanie až do 60 W, čím poskytuje efektívny výkon a zároveň minimalizuje záťaž pri prenášaní. NB10000 Gen4 sa vyznačuje technológiou batérií novej generácie a efektívnym dizajnom obvodov, čo umožňuje ukladať viac využiteľnej energie v kompaktnej veľkosti. Podporuje obojsmerné rýchle nabíjanie s výkonom až 22,5 W a v režime Eco poskytuje až 7 200 mAh využiteľnej energie, vďaka čomu zariadenia vydržia dlhšie napájané aj na cestách. Pre rýchle nabíjanie poskytuje bežný režim rýchle zapnutie, kedykoľvek ho potrebujete. Bezproblémová prevádzka v tme Funkcia Knock-to-Wake zvyšuje použiteľnosť v podmienkach so slabým osvetlením, a to aj v rukaviciach, zatiaľ čo intuitívne dynamické RGB polohovacie svetlá sú ľahko viditeľné na prvý pohľad, čo zaisťuje bezproblémovú obsluhu v noci. Dôveryhodný pre používateľov Powerbank NB10000 si získal silnú obľubu medzi používateľmi na celom svete, od behu v prírode až po outdoorové dobrodružstvá a každodenné dochádzanie. Uznávaný pre svoju ľahkú konštrukciu a spoľahlivý výkon. Získal pozitívne recenzie na viacerých platformách a v outdoorových komunitách. Jeden recenzent poznamenal: „Tí, ktorí počítajú každý gram a chcú najvyššiu úroveň výkonu v powerbanku s kapacitou 10 000 mAh, zistia, že je ho ťažké prekonať,” čím poukázal na jeho status dôveryhodného riešenia napájania pre outdoorové aktivity. O spoločnosti NITECORE NITECORE je medzinárodná profesionálna značka outdoorovej elektroniky a víťaz popredných svetových ocenení za dizajn vrátane iF Design Award a Red Dot Design Award. Spoločnosť NITECORE, založená v roku 2007, sa riadi mottom „Neustále inovovať”. S technologickými inováciami ako základom svojej činnosti spoločnosť NITECORE naďalej stanovuje priemyselné štandardy v oblasti osvetlenia a napájania v širokej škále aplikácií. Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg
