MELBOURNE, Austrálie, 27. ledna 2026 /PRNewswire/ – Haier, světová jednička mezi značkami domácích spotřebičů, pokračuje v roce 2026 ve své strategické spolupráci s Australian Open (AO) a zazáří na jedné z nejprestižnějších sportovních scén světa. Návratem do Melbourne Parku Haier oživuje atmosféru turnaje, propojuje špičkový sportovní výkon s přesností chytré domácnosti a poskytuje fanouškům po celém světě zážitek Zero Distance. Letos Haier svou přítomností překračuje rámec tradičního brandingu a proměňuje kurt v dynamickou platformu pro inovace a společenský dopad.V napínavé ukázce přesnosti mířili špičkoví hráči své údery na spotřebiče Haier umístěné přímo na kurtu. Pračky a sušičky Haier sloužily jako hodnotné cíle a veškerý výtěžek z této soutěže byl věnován organizaci Australian Tennis Foundation. Tím, že Haier integroval své produkty přímo do centra dění, ukázal, jak značka přispívá k lepšímu životu a zároveň zajišťuje, že vzrušení ze hry podporuje i místní komunitu. Stejně jako rozhodčí stojí jako tichý strážce férové hry, slouží spotřebiče Haier jako nenápadný pilíř milionů domácností. Poskytují přítomný, ale neviditelný výkon, fungují jako vedlejší hrdinové každodenního života a zároveň jsou nepopiratelným šampionem průmyslových inovací. „Vstupujeme do další vzrušující kapitoly spolupráce s Australian Open a jsme inspirováni přinést ducha této světové události fanouškům po celém světě,” uvedla Wang Meiyan, viceprezidentka a hlavní ředitelka značky Haier Group. „V roce 2026 spouštíme komplexní globální plán, který posouvá vzrušení daleko za Melbourne. Tato iniciativa představuje celoroční oslavu zapojení fanoušků, sportovních inovací a technologií, vytvářející příležitosti pro komunity po celém světě spojit se skrze společnou vášeň pro sport.” K příležitosti spuštění Haier pozval vášnivé fanoušky z celého světa do Melbourne, aby je přiblížil k vzrušujícímu Grand Slamu. Tato exkluzivní akce zahrnuje vystoupení tenisových legend, jako jsou Casey Dellacquová, Alicia Moliková a Tommy Haas, kteří povedou interaktivní tréninky a budou na místě přímo interagovat s fanoušky. Závazek společnosti Haier k tenisu sahá daleko za sérii turnajů odehrávající se během australského léta. Jako zlatý partner ATP Tour bude společnost Haier i v průběhu sezony 2026 podporovat špičkovou úroveň sportu prostřednictvím viditelnosti značky přímo na kurtech, prémiových pohostinských zážitků a integrace svých produktů na místě konání hlavních turnajů. To značce poskytne globální platformu pro prezentaci nejnovějších inovací v oblasti chytrého bydlení. Haier zároveň získá výraznou publicitu prostřednictvím digitálních kanálů ATP, které oslovují online publikum čítající více než jednu miliardu lidí. Po skončení Australian Open spustí Haier ambiciózní program Future Champions, v rámci něhož zahájí mládežnické fotbalové turnaje napříč jihovýchodní Asií, jižní Asií, Blízkým východem, Afrikou a Japonskem. Tyto aktivity doplní exhibiční fotbalová utkání celebrit ve Velké Británii za účasti legend místních klubů, motivační workshopy a lokální fanouškovské festivaly. Haier zároveň naváže na svou tradici pořádání badmintonového turnaje Haier Cup Badminton v jihovýchodní Asii a letos představí první ročník basketbalového turnaje Haier Cup Basketball, jehož cílem je oslovit širší spektrum mladých sportovců. Celoroční cesta vyvrcholí turnajem Haier Fans Club Ultimate Cup v Čching-tao v Číně. Tato velkolepá oslava spojí výherce turnajů ve fotbalu, basketbalu a badmintonu z řad fanoušků z celého světa pro nezapomenutelné finále. Australian Open je jen odrazovým můstkem. Haier prostřednictvím své celoroční strategie plánuje získat přes 100.000 nových fanoušků po celém světě. Akce Haier Fans Club 2026 posiluje značku, propojuje ji s nejprestižnějšími sportovními událostmi a zároveň šíří vize chytrého života globálnímu publiku. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868998/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868998/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg
Source link
Leave a Reply