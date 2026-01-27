MELBOURNE, Austrália, 27. januára 2026 /PRNewswire/ — Haier, svetová jednotka v oblasti domácich spotrebičov, pokračuje v strategickom partnerstve s Australian Open aj v roku 2026 a bude jasne žiariť na jednom z najprestížnejších športových pódií na svete. Značka Haier sa vracia do športového centra Melbourne Park a nabíja atmosféru turnaja vzrušením, aby preklenula medzeru medzi elitnými atletickými výkonmi a precíznosťou inteligentného bývania a fanúšikom na celom svete tak sprostredkovala pohlcujúci zážitok bez bariér.Tento rok prítomnosť značky Haier presahuje rámec tradičného brandingu a transformuje kurt na dynamickú platformu pre inovácie a sociálny vplyv. Pri vzrušujúcich ukážkach presnosti namierili špičkoví hráči svoje strely na spotrebiče Haier, ktoré sú umiestnené priamo na dvorci. Práčky a sušičky značky Haier poslúžili ako vysokohodnotné ciele a všetok výťažok z tejto výzvy bol venovaný Austrálskej tenisovej nadácii. Integráciou svojich produktov do centra diania spoločnosť Haier preukázala, ako značka uľahčuje „lepší život” a zabezpečuje, aby vzrušenie z hry podporovalo aj miestnu komunitu. Podobne ako je hlavný rozhodca tichým strážcom fair play hry, spotrebiče Haier slúžia ako tichá opora miliónov domácností. Poskytujú „prítomný, no nepovšimnutý” výkon a slúžia ako aktéri poskytujúci podporu v každodennom živote, pričom sú nespornými majstrami inovácií v tomto odvetví. „S Australian Open otvárame ďalšiu vzrušujúcu kapitolu, čo nás inšpiruje, aby sme sprostredkovali ducha tejto svetovej udalosti fanúšikom na celom svete,” povedal Wang Meiyan, viceprezident a riaditeľ skupiny Haier Group. „V roku 2026 spúšťame komplexný celosvetový plán, ktorý rozšíri vzrušenie ďaleko za hranice Melbourne. Táto iniciatíva predstavuje celoročnú oslavu zapojenia fanúšikov, športových inovácií a technológií a vytvára príležitosti pre komunity na celom svete, aby sa spojili prostredníctvom svojej spoločnej vášne pre šport.” Pri príležitosti spustenia pozvala značka Haier do Melbourne vášnivých fanúšikov z celého sveta, aby im priblížila vzrušenie z Grand Slamu. Táto exkluzívna aktivácia zahŕňa vystúpenia tenisových legiend Caseyho Dellacquu, Alicie Molikovej aj Tommyho Haasa, ktorí budú viesť interaktívne koučovacie kliniky a priamo sa stretávať s fanúšikmi na mieste. Oddanosť značky Haier tenisu ďaleko presahuje austrálske leto Ako zlatý partner ATP Tour bude spoločnosť Haier počas celej sezóny 2026 naďalej presadzovať excelentnosť prostredníctvom viditeľnosti značky na kurtoch, prémiových zážitkov z hotelových a stravovacích služieb a integrácie produktov na mieste v rámci hlavných turnajov, čím poskytne globálnu platformu na prezentáciu svojich najnovších inovácií v oblasti inteligentného bývania. Značka bude tiež profitovať z viditeľnosti na digitálnych kanáloch ATP a osloví online viac ako jednu miliardu divákov. Po Australian Open spustí spoločnosť Haier ambiciózny program „Budúci šampióni”, v rámci ktorého začnú mládežnícke futbalové turnaje v juhovýchodnej Ázii, južnej Ázii, na Blízkom východe, v Afrike a Japonsku. Tieto iniciatívy doplnia priateľské zápasy s celebritami vo Veľkej Británii, na ktorých sa zúčastnia legendy miestnych klubov, ako aj motivačné workshopy a lokálne festivaly pre fanúšikov. Spoločnosť Haier bude pokračovať vo svojej tradícii a usporiada Pohár Haier v bedmintone v juhovýchodnej Ázii a tento rok predstaví úvodný turnaj Pohára Haier v basketbale, aby zapojila širšiu demografickú skupinu mladých športovcov. Svoje ročné pôsobenie zakončí záverečným pohárom medzi fanklubmi v Čching-tao v Číne. Táto veľkolepá oslava spojí šampiónov z radov fanúšikov z futbalových, basketbalových a bedmintonových turnajov z celého sveta a spoločne si užijú nezabudnuteľné finále. Spoločnosť Haier plánuje prostredníctvom tejto celoročnej stratégie zapojenia prilákať viac ako 100 000 nových fanúšikov z celého sveta, pričom Australian Open je jej štartovacou čiarou. Fanklub Haier 2026 posilňuje prítomnosť značky, spája ju s najprestížnejšími športovými podujatiami na svete a zároveň propaguje víziu inteligentného bývania publiku na celom svete. Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg
