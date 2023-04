POR vs GIB Dream11 Prediction Today Match, Dream11 Team Today, Fantasy Cricket Tips, Playing XI- European T10 Internationals Tri Series 4.15 PM IST

Home

Sports

POR vs GIB Dream11 Team Prediction, European T10 Internationals Tri-Series Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Portugal vs Gibraltar, Playing 11s For Today’s Match Santarem Cricket Ground 4.15 PM IST April 8, Saturday

Here is the European T10 Internationals Tri-Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and POR vs GIB Dream11 Team Prediction, POR vs GIB Fantasy Cricket Prediction, POR vs GIB Playing 11s European T10 Internationals Tri-Series, Fantasy Cricket Prediction Portugal vs Gibraltar, Fantasy Playing Tips – European T10 Internationals Tri-Series.

POR vs GIB Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

POR vs GIB Dream11 Team Prediction, European T10 Internationals Tri-Series Fantasy Hints: Here is the European T10 Internationals Tri-Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and POR vs GIB Dream11 Team Prediction, POR vs GIB Fantasy Cricket Prediction, POR vs GIB Playing 11s European T10 Internationals Tri-Series, Fantasy Cricket Prediction Portugal vs Gibraltar, Fantasy Playing Tips – European T10 Internationals Tri-Series. POR vs GIB Dream11 Team Prediction, European T10 Internationals Tri-Series Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Portugal vs Gibraltar, Playing 11s For Today’s Match Santarem Cricket Ground 4.15 PM IST April 8, Saturday.

TOSS – The European T10 Internationals Tri-Series match toss between Portugal and Gibraltar will take place at 3.45 PM IST

Time – 4.15 PM IST, April 8, Saturday.

Venue: Santarem Cricket Ground, Cartaxo, Portugal.

POR vs GIB Dream11 Team

Keeper – Conrad Greenshields

Batsmen – Kenroy Nestor (c), Amandeep Singh, Amir Zaib (vc)

All-rounders – Najam Shahzad, Louis Bruce, James Fitzgerald

Bowlers – Andrew Reyes, Mohammad Siraj Nipo, Junaid Khan-II, Syed Maisam

POR vs GIB Probable Playing XIs

Portugal: Suman Ghimire, Miguel Machado, Conrad Greenshields, Najam Shahzad, Amir Zaib, Amandeep Singh, Francoise Stoman, Md Siraj Nipo, Junaid Khan, Syed Maisam, Parveen Singh

Gibraltar: Balaji Pai©, Kayron Stagno, Julian Freyone, Kenroy Nestor, Phil Raikes, Louis Bruce, Iain Latin, James Fitzgerald, Kabir Mirpuri, Andrew Reyes, Jack Horrocks