Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1PM IST May 12 Friday

Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and VEA vs ADD Dream11 Team Prediction, VEA vs ADD Fantasy Cricket Prediction T11 game, VEA vs ADD Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Vienna Eagles vs Austrian Daredevils, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria.
VEA vs ADD Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and VEA vs ADD Dream11 Team Prediction, VEA vs ADD Fantasy Cricket Prediction T11 game, VEA vs ADD Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Vienna Eagles vs Austrian Daredevils, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria. VEA vs ADD Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna Eagles vs Austrian Daredevils, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 12 Friday.
TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Austrian Daredevils will take place at 12:30 PM IST – on May 11.
Time: 1 PM IST.
Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.
VEA vs ADD Dream 11 team
Wicket-keeper: R Mandozai
Batters: T Ahmadzai, B Omari, K Jha, K Singh
All-rounders: A Oryakhil, W Mandozai, N Hussain
Bowlers: S Abed, S Zadran, S Bharti
VEA vs ADD Probable Playing XI
VEA Playing XI
Deep Lal (wk), Mohammad Hussain, Karanbir Singh, Ali Murtaza-I, Yawar Abbas, Abdul Subor, Gursewak Sandhu, Bala Singh, Sagar Memane, Sahil Bharti, Avinash Asoorya
ADD Playing XI
Rafiullah Mandozai (wk), Shaheen Mahmood, Buset Omari, Paygham Omari, Tariq Ahmadzai, Zain Jaffry, Ajmal Oryakhil, Naqi Jaffry, Ebad Rahman, Shahed Abed, Shawkat Zadran