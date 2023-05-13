Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1PM IST May 13 Saturday

Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and GCA vs DST Dream11 Team Prediction, GCA vs DST Fantasy Cricket Prediction T11 game, GCA vs DST Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Graz Cricket Academy vs Donaustadt, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria.
GCA vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and GCA vs DST Dream11 Team Prediction, GCA vs DST Fantasy Cricket Prediction T11 game, GCA vs DST Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Graz Cricket Academy vs Donaustadt, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria. GCA vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Graz Cricket Academy vs Donaustadt, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 13 Saturday.
TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Donaustadt will take place at 12:30 PM IST – on May 13.
Time: 1 PM IST.
Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.
GCA vs DST Dream 11 team
Keeper – Iqbal Hossain, Qadargul Atmanzai
Batsmen – Aman Ahmadzai, Shawkat Durani (c), Razmal Shigiwal
All-rounders – Bharath Gowda, Noor Ahmadzai (VC), Sabawoon Davizi
Bowlers – Itinarsha Deedar, Osman Khan, Ishak Safi
Graz Cricket Academy vs Donaustadt (GCA vs DST), Playing 11
Graz Cricket Academy (GCA) Possible Playing 11
1.Shehzad Afzal, 2. Shawkat Durani, 3. Bharath Gowda(C), 4. Abidullah Kotwal, 5. Yogesh Belage, 6. Hamid Hamidi(WK), 7. Abdul Jabarkhel, 8. Rohid Hamidi, 9. Hamid Safi, 10. Bhargav Pandya, 11. Kushal Madane
Donaustadt (DST) Possible Playing 11
1.Iqbal Hossain(WK), 2. Sabawoon Davizi, 3. Razmal Shigiwal(C), 4. Aman Ahmadzai, 5. Noor Ahmadzai, 6. Mohib Shenwari, 7. Qadargul Utmanzai(WK), 8. Ishak Safi, 9. Osman Khan, 10. Itibarshah Deedar, 11. Sahel Zadran
Squads:
Graz Cricket Academy (GCA)
Shehzad Afzal, Shawkat Durani, Bharath Gowda(C), Abidullah Kotwal, Yogesh Belage, Hamid Hamidi(WK), Abdul Jabarkhel, Rohid Hamidi, Hamid Safi, Bhargav Pandya, Kushal Madane, Vikram Choudhary, Mansoor Safi(WK), Habib Ahmadzai-I, Ashtiaq Shah, Raza Hyder, Waqar Ahmed-I(WK), Maiwand Momand, Atef Sohil
Donaustadt (DST)
Iqbal Hossain(WK), Sabawoon Davizi, Razmal Shigiwal(C), Aman Ahmadzai, Noor Ahmadzai, Mohib Shenwari, Qadargul Utmanzai(WK), Ishak Safi, Osman Khan, Itibarshah Deedar, Sahel Zadran, Abdulhaq Utamanzai, Akmal Rahimi, Karim Sadiq, Zobiyr Adelyar, Asif Zazai(WK), Mahmud Ali, Pasun Khapalwak, Sadiq Mohamad, Noorkhan Ahmadi, Abdulhaq Zakhel