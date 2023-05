Home

ICCV vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Indian CC Vienna vs Donaustadt, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 3 PM IST May 11 Tuesday

ICCV vs DST Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

ICCV vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and ICCV vs DST Dream11 Team Prediction, ICCV vs DST Fantasy Cricket Prediction T11 game, ICCV vs DST Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Indian CC Vienna vs Donaustadt, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria. ICCV vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Indian CC Vienna vs Donaustadt, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 3 PM IST May 16 Tuesday.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Donaustadt will take place at 2:30 PM IST – on May 16.

Time: 3 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

ICCV vs DST Dream 11 team

Keeper – Iqbal Hossain, Mehar Cheema

Batsmen – Aman Ahmadzai (vc), Ranjit Singh-I, Razmal Shigiwal

All-rounders – Kunal Joshi (c), Noor Ahmadzai, Sabawoon Davizi

Bowlers – Sahel Zadran, Itibarshah Deedar, Wasif Saluja

Indian CC Vienna, playing 11:

Mehar Cheema©(wk), Ranjit Singh, Ahmad Ghani, Saurabh Luthra, Harmeet Singh, Shekil Zadran, Daud Zadran, Inzirgul Ahmadzai, Saurav Sharma, Wasif Saluja, Ibrahim Zadran

Donaustadt, playing 11:

Iqbal Hossain, Qadargul Utmanzai, Razmal Shigiwal©, Muhammad Sadiq, Aman Ahmadzai, Asif Zazai(wk), Mohibullah Shenwari, Sahel Zadran, Ishaq Safi, Itibarshah Deedar, Osman Khan

Squads:

Indian Vienna (ICCV)

Mehar Cheema(WK)(C), Ranjit Singh-I, Kunal Joshi, Ahmad Ghani, Saurabh Luthra, Harmeet Singh, Inzirgul Ahmadzai, Wasif Saluja, Rajkaran Singh, Saurav Sharma, Daud Zadran, Sumit Dhir, Mahendra Rai, Palani Vel, Shekil Zadran, Aman Chhabra, Abhishek Gopalakrishnan, Gursevan Singh, Gill Shamsher, Sunny Bains, Mani Singh, Ibrahim Zadran, Khushdeep Singh(WK), Wahidullah Jabarkhel, Dil Randhawa

Donaustadt (DST)

Iqbal Hossain(WK), Mohib Shenwari, Razmal Shigiwal(C), Sadiq Mohamad, Qadargul Utmanzai(WK), Asif Zazai(WK), Sahel Zadran, Osman Khan, Aman Ahmadzai, Ishak Safi, Itibarshah Deedar, Abdulhaq Utamanzai, Akmal Rahimi, Sabawoon Davizi, Noor Ahmadzai, Karim Sadiq, Zobiyr Adelyar, Mahmud Ali, Pasun Khapalwak, Noorkhan Ahmadi, Abdulhaq Zakhel