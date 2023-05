Home

CRC vs VEA Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Cricketer CC vs Vienna Eagles, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 3 PM IST May 18 Thursday

Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and CRC vs VEA Dream11 Team Prediction, CRC vs VEA Fantasy Cricket Prediction T11 game, CRC vs VEA Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Cricketer CC vs Vienna Eagles , Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria.

CRC vs VEA Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between Cricketer CC and Vienna Eagles will take place at 2:30 PM IST – on May 18.

Time: 3 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

CRC vs VEA Dream 11 team

Wicketkeeper: K Jha (VC)

Batters: K Singh (C), S Khan, S Messalhn, Y Abbas

All-rounders: B Zalmai-I, J Sadran, N Hussain, B Khan

Bowlers: W Zalmai, K Syed

CRC vs VEA, Possible Playing 11

Cricketer CC (CRC)

1.Bilal Zalmai-I(C), 2. Naiz Naiz, 3. Jaweed Sadran, 4. Baseer Khan, 5. Khanagha Hamdard, 6. Mohamed Zalmai, 7. Nasrullah Mirakhel, 8. Samargol Messalhn, 9. Bashir Ahmadzari(WK), 10. Javid Afghan, 11. Masharaf Alikhel

Vienna Eagles (VEA)

1.Karanbir Singh(C), 2. Kumud Jha(WK), 3. Mohammad Hussain(WK), 4. Naveed Hussain, 5. Kazim Syed, 6. Deep Lal(WK), 7. Yawar Abbas, 8. Avinash Asoorya, 9. Ali Murtaza-I, 10. Abdul Subor, 11. Sahil Bharti

Squads:

Cricketer CC (CRC)

Bilal Zalmai-I(C), Naiz Naiz, Jaweed Sadran, Baseer Khan, Khanagha Hamdard, Mohamed Zalmai, Nasrullah Mirakhel, Samargol Messalhn, Bashir Ahmadzari(WK), Javid Afghan, Masharaf Alikhel, Zabiullah Ahmadzai, Saidullah Shenwari, Sajidullah Safi, Shadnan Khan, Nasir Babakarkhel, Abdulwaseed Basit, Abdulwafi Qazizada, Shahab Khan, Ali Shahbazkhel, Shafiq Safi

Vienna Eagles (VEA)

Karanbir Singh(C), Kumud Jha(WK), Mohammad Hussain(WK), Naveed Hussain, Kazim Syed, Deep Lal(WK), Yawar Abbas, Avinash Asoorya, Ali Murtaza-I, Abdul Subor, Sahil Bharti, Vijay Kumar, Gursewak Sandhu, Sushil Sharma, Makhan Bharti, Nandeep Soggi, Sagar Memane, Rupinder Singh Bawa, Gurvinder Singh, Bakhtyar Afridi, Muzamil Omarkhel, Jahanzeb Abdurahizai, Bala Singh, Dawood Surkhi