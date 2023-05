SNA vs ICCV Dream11 Prediction Today Dream11 Team Today Fantasy Cricket Tips, Playing XI- FanCode ECS Austria, Match 36, 1 PM IST 15th May 2023

Home

SNA vs ICCV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – SNASY Club vs Indian CC Vienna, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 01:00 PM IST May 15 Monday

SNA vs ICCV Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY Club and Indian CC Vienna will take place at 12:30 PM IST – on May 15.

Time: 1:00 PM PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

SNA vs ICCV Dream11 Team

Keeper – Mehar Cheema

Batsmen – Ranjit Singh-I (c), Shivam Subhash (vc), Janan Ghelzai

All-rounders – Navin Wijesekera, Kunal Joshi, Armaan Randhawa

Bowlers – Wasif Saluja, Divith Wijesekara, Lakmal Kasthuri, Ahmad Ghani.

SNA vs ICCV Probable Playing XIs

SNASY Club: Navin Wijesekera©, Lakmal Kasthuri, Jamil Bahramkhil(wk), Janan Ghelzai, Shivam Subhash, Divith Wijesekera, Sharan Gill, Sumer Shergil, Farhaan Mohideen, Ali Hassan, Nouman Arif

Indian CC Vienna: Mehar Cheema(wk), Ranjit Singh, Ahmad Ghani, Kunal Joshi©, Harmeet Singh, Shekil Zadran, Daud Zadran, Inzirgul Ahmadzai, Saurav Sharma, Wasif Saluja, Ibrahim Zadran