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SNA vs ICCV Dream11 Prediction Today Dream11 Team Today Fantasy Cricket Tips, Playing XI- FanCode ECS Austria, Match 36, 1 PM IST 15th May 2023

Sports
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Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T10 Dream11 Guru Tips and SNA vs ICCV Dream11 Team Prediction, SNA vs ICCV Fantasy Cricket Prediction T10 game, SNA vs ICCV Probable XIsFan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – SNASY Club vs Indian CC Vienna, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria.

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SNA vs ICCV Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

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TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY Club and Indian CC Vienna will take place at 12:30 PM IST – on May 15.

Time: 1:00 PM PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

SNA vs ICCV Dream11 Team

Keeper – Mehar Cheema

Batsmen – Ranjit Singh-I (c), Shivam Subhash (vc), Janan Ghelzai

All-rounders – Navin Wijesekera, Kunal Joshi, Armaan Randhawa

Bowlers – Wasif Saluja, Divith Wijesekara, Lakmal Kasthuri, Ahmad Ghani.

SNA vs ICCV Probable Playing XIs

SNASY Club: Navin Wijesekera©, Lakmal Kasthuri, Jamil Bahramkhil(wk), Janan Ghelzai, Shivam Subhash, Divith Wijesekera, Sharan Gill, Sumer Shergil, Farhaan Mohideen, Ali Hassan, Nouman Arif

Indian CC Vienna: Mehar Cheema(wk), Ranjit Singh, Ahmad Ghani, Kunal Joshi©, Harmeet Singh, Shekil Zadran, Daud Zadran, Inzirgul Ahmadzai, Saurav Sharma, Wasif Saluja, Ibrahim Zadran










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admin
adminhttps://www.thetimesofbengal.com

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