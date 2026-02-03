ŠEN-ČEN, Čína, 3. února 2026 /PRNewswire/ — Dne 5. ledna 2026 oznámila společnost Huawei revoluční partnerství jako oficiální technologický spolupracovník běžeckého týmu dsm-firmenich, jehož členem je maratonská ikona Eliud Kipchoge. Cílem této spolupráce je propagovat běžeckou kulturu po celém světě a přivádět více lidí k tomuto sportu. Tato mezioborová aliance již vyvolala značný rozruch jak v technologickém, tak ve sportovním světě a podnítila široké spekulace o strategických krocích Huawei v oblasti zdraví a fitness.Během uplynulého desetiletí se Huawei etablovala jako vedoucí firma v odvětví zdraví a fitness se širokou škálou produktů. Řady HUAWEI Band a WATCH FIT jsou určeny pro každodenní wellness, zatímco řada WATCH D stanovuje nové standardy v oblasti pokročilého monitorování zdraví. Řada WATCH, která kombinuje pokročilé inteligentní funkce s profesionálním řízením zdraví, upevňuje reputaci společnosti Huawei v oblasti inovací. Řady WATCH GT a WATCH Ultimate jsou navrženy pro náročné sporty, jako je lyžování, potápění, cyklistika a trailový běh. Jen v oblasti běhu spolupracovala společnost Huawei s více než 100 běžci na rozsáhlých dlouhodobých testech a při předpovídání výsledků závodů dosáhla přesnosti více než 97 %. Huawei také vyvinula špičkový model strojového učení pro hodnocení únavy, který běžcům umožňuje trénovat vědecky. Právě na tomto základě je partnerství s maratonskou legendou Eliudem Kipchogem tak silné. Jeho oddanost vědeckému tréninku a bezkonkurenční praktické zkušenosti dokonale doplňují technologické přednosti společnosti Huawei a vytvářejí skutečnou synergii mezi elitním sportem a špičkovými inovacemi. Tato spolupráce přesahuje pouhou prezentaci značky. Společnost Huawei pravděpodobně využije odborné znalosti Eliuda Kipchogeho a běžeckého týmu dsm-firmenich, aby zjistila základní potřeby světových sportovců během jejich nejnáročnějších tréninků a nejdůležitějších soutěží. Pro tým, který neustále překonává světové rekordy, jsou chytré hodinky nezbytným nástrojem. Musí splňovat nejvyšší standardy elitního sportu a podstoupit přísné testování v reálných podmínkách. Špičkoví běžci vyžadují nekompromisní přesnost v určování polohy, aby měli stabilní údaje o trase a tempu i v náročných podmínkách, jako jsou úzké městské ulice a složitý terén. Potřebují ultrapřesné fyziologické monitorování, aby mohli zaznamenávat důležité údaje, jako je klidová srdeční frekvence, variabilita srdeční frekvence (HRV), kvalita spánku a tréninková zátěž, které slouží jako podklad pro důležité úpravy tréninkové a závodní strategie. Mezi další klíčové aspekty patří výdrž baterie pro závody na dlouhé vzdálenosti, pohodlí při vysoké intenzitě výkonu a vědecky podložené algoritmy. Poznatky získané díky této spolupráci budou mít zásadní význam pro zdokonalení algoritmů společnosti Huawei a vylepšení funkcí chytrých hodinek, což v konečném důsledku povede k vytvoření produktů, které budou lépe vyhovovat profesionálním scénářům. Předkládané chytré hodinky od Huawei jsou velmi očekávané, protože mají integrovat poznatky elitních běžců a přinést inovace jak v přesnosti dat, tak v přizpůsobivosti reálnému světu. Ať už jde o uspokojení náročných požadavků elitních běžců nebo o posílení každodenních fitness nadšenců, aby mohli plně využít potenciál vědecky podloženého tréninku, tato průlomová spolupráce je připravena nově předložit panorama tohoto odvětví. Výsledné produktové inovace a jejich globální dopad jistě zaujmou běžce a pozorovatele tohoto odvětví po celém světě. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2874456/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg
