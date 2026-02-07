На Центральном вокзале Милана открывается выставка TCL Edelweiss Land, демонстрируя инновации в центре города

МИЛАН

8 февраля 2026 г.



TCL displays at the IBC help media bring Milano Cortina 2026 to global audiences



TCL products are featured in a space at the Milano Olympic Village



Kevin Wang, CEO, TCL Technology and Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee celebrate the opening of TCL Edelweiss Land



TCL Edelweiss Land showcases cutting-edge innovation



/PRNewswire/ — TCL, ведущая технологическая компания мира и всемирный партнер Олимпийских и Паралимпийских игр, отметила открытие зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине запуском кампании «Это ваше великолепие» и открытием своей творческой выставки TCL Edelweiss Land на площади Дука д’Аоста перед Центральным вокзалом Милана. На церемонии открытия 5 февраля присутствовали почетные гости, в том числе Кирсти Ковентри (Kirsty Coventry), президент Международного олимпийского комитета, Кевин Ван (Kevin Wang), генеральный директор TCL Technology, и доктор Ян (Yan), технический директор TCL Technology и технический директор TCL CSOT.