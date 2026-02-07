TCL Edelweiss Land wird am Mailänder Hauptbahnhof eröffnet und präsentiert Innovation im Herzen der Stadt

MAILAND

8. Februar 2026



TCL displays at the IBC help media bring Milano Cortina 2026 to global audiences



TCL products are featured in a space at the Milano Olympic Village



Kevin Wang, CEO, TCL Technology and Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee celebrate the opening of TCL Edelweiss Land



TCL Edelweiss Land showcases cutting-edge innovation



TCL, ein weltweit führendes Technologieunternehmen und weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, feierte die Eröffnung der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 mit dem Start seiner Kampagne „It's Your Greatness" und der Einweihung seiner kreativen Ausstellung „TCL Edelweiss Land" auf der Piazza Duca d'Aosta vor dem Mailänder Hauptbahnhof. An der Eröffnung am 5. Februar nahmen wichtige Gäste teil, darunter Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kevin Wang, Geschäftsführer von TCL Technology, und Dr. Yan, technischer Direktor von TCL Technology und technischer Direktor von TCL CSOT.