Na hlavním nádraží v Miláně se otevírá expozice TCL Edelweiss Land a představuje inovace v centru města.
MILÁN, 6. února 2026 /PRNewswire/ — Společnost TCL, přední globální technologická firma a světový partner Olympijských a Paralympijských her, oslavila zahájení Zimních olympijských her v Milaně a Cortině 2026 uvedením kampaně „It’s Your Greatness” a slavnostním otevřením svého kreativního prostoru TCL Edelweiss Land na náměstí Piazza Duca d’Aosta před hlavním nádražím v Miláně. Na otevření 5. února byli přítomni významní hosté jako například Kirsty Coventry, prezidentka Mezinárodního olympijského výboru, či Kevin Wang, generální ředitel firmy TCL Technology, a Dr. Yan, technologický ředitel firem TCL Technology a TCL CSOT.
Iniciativa přichází v době, kdy jsou technologičtí partneři pro globální sportovní události čím dál důležitější, protože značky hrají stále významnější roli v infrastruktuře, která umožňuje realizaci a prožívání Olympijských her.
Společnost TCL pevně věří v sílu sportu inspirovat a spojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Jak se svět sjednocuje, aby přivítal Zimní olympijské hry, kampaň TCL „It’s Your Greatness” bude lidi povzbuzovat k nalezení vlastní dokonalosti, a to v souladu s oficiálním mottem akce „IT’s your vibe”. Během celé události technologie TCL změní způsob, jakým si fanoušci hru užívají, zajistí pohodlí a propojení, aby sportovci mohli podat ten nejlepší výkon, a zapojí diváky a komunity po celém světě a bude je inspirovat k velikosti.
Společnost TCL pomůže milionům fanoušků užít si Zimní olympijské hry přímo na místě i po celém světě tím, že poskytne televize, digitální displeje a technickou podporu pro společnost Olympic Broadcasting Services (OBS), aby média v Mezinárodním vysílacím centru mohla událost přenášet divákům po celém světě. V prostoru TCL v milánské olympijské vesnici bude také představena technologie TCL screen universe a další inovace, jako je například klimatizace s podporou umělé inteligence, které umožňují fanouškům si Zimní olympijské hry užít víc než kdy dříve.
Společnost TCL také pomáhá zajistit, aby sportovci účastnící se Zimních olympijských her byli připraveni podat maximální výkon. Aklimatizaci v olympijských vesnicích v Anterselvě a Livignu jim usnadňují domácí spotřebiče nové generace od společnosti TCL, jako jsou chytré pračky a sušičky, které jim poskytují novou úroveň komfortu, zatímco televizory TCL jim pomáhají relaxovat a odpočívat. TCL rovněž podporuje iniciativu „Athlete Moment” a dodává zobrazovací technologie, které sportovcům umožní spojit se se svými blízkými při slavnostních okamžicích bezprostředně po každém závodě, soutěži či utkání.
Myšlenka kampaně „It’s Your Greatness” odráží závazek společnosti TCL k dokonalosti v úzkém souladu s olympijskými hodnotami. Roky příprav a měsíce intenzivního tréninku stovek sportovců vyvrcholí v průběhu následujících dvou týdnů v olympijských soutěžích, kde jejich mimořádná vášeň a odhodlání budou inspirovat celý svět. Patří mezi ně například olympijská vítězka a freestyle lyžařka Eileen Gu, vycházející hvězda ledního hokeje Jack Hughes či specialista na slalom Alex Vinatzer. Tito sportovci jsou podporováni společností TCL v rámci týmu Team TCL, který tvoří 15 sportovců z osmi zemí účastnících se Zimních olympijských her a Zimních paralympijských her.
Kevin Wang, generální ředitel společnosti TCL Technology, při otevření TCL Edelweiss Land uvedl: „Nejnovější inovace společnosti TCL hrají na Zimních olympijských hrách klíčovou roli. Dnešní den je milníkem v prvním roce působení TCL jakožto světového olympijského partnera. Tato spolupráce vznikla na základě sdílených hodnot inovací. Společnost TCL vždy věřila v sílu sportu spojovat lidi napříč kulturami a generacemi a toto je teprve začátek.”
TCL Edelweiss Land představuje špičkové inovace
Expozice TCL Edelweiss Land prodlužuje oslavu výjimečnosti a bude otevřena od 5. do 22. února na náměstí Piazza Duca d’Aosta před hlavním nádražím v Miláně. Na ploše přesahující 500 metrů čtverečních si návštěvníci mohou sami vyzkoušet nejnovější inovace společnosti TCL, sdílet fotogenické zážitky a inspirovat sebe, své přátele i komunitu k vytváření výjimečných momentů. Koncepce expozice, která je navržená s ohledem na principy šetrné k životnímu prostředí a poháněná kreativitou, odráží závazek společnosti TCL k udržitelnosti i inovacím.
Při svém vystoupení na akci uvedla Kirsty Coventry, prezidentka Mezinárodního olympijského výboru: „Když přemýšlím o společnosti TCL jako o TOP partnerovi, nejvíc zajímavý je pro mě její globální dosah. Díky němu se magie Zimních olympijských her šíří do komunit po celém světě. TCL je také technologickým lídrem, ale nejde jen o technologie. TCL sdílí naše hodnoty. Chce inspirovat k velikosti, spojovat lidi a přibližovat olympijské hry všem. Budoucnost našeho partnerství mě velmi těší a TCL bude hrát vedoucí roli při utváření způsobu, jakým svět zažívá olympijské hry.”
Expozice TCL Edelweiss Land je otevřená každý den od 10:00 do 22:00 a nabízí speciální zóny s nejnovějšími produkty TCL včetně nejnovější zobrazovací technologie vyvinuté společností TCL CSOT. Návštěvníci si mohou prohlédnout také chytré domácí spotřebiče a brýle TCL RayNeo AR, které představují nejnovější technologie rozšířené reality.
Aby TCL ještě více zvýšila energii a nadšení kolem Zimních olympijských her, spolupracovala také s Olympijským muzeem na vytvoření nástěnné malby v srdci Milána na adrese Corso di Porta Romana 111. Návrh vytvořila Zeina Rashid, malířka a olympionička, která reprezentovala Jordánsko ve stolním tenisu na hrách v Athénách v roce 2004 a v Pekingu v roce 2008. Rashid byla do projektu přizvána prostřednictvím programu Olympian Artists Program Olympijského muzea. Inspirací jí byly vzpomínky z dětství na sledování Zimních olympijských her v televizi, které v ní probudily sny o olympijských hrách. Její vize byla poté realizována muralistou jménem Bublegum. Výsledkem je živý hold kulturnímu dědictví olympijských her, který oslavuje, jak nespočet dětí po celém světě poprvé objevuje olympijského ducha prostřednictvím obrazovky, která otevírá okno k jejich budoucím ambicím.
O společnosti TCL
Společnost TCL byla založená v roce 1981. Její název je zkratka pro „The Creative Life” (Kreativní život). TCL ztělesňuje kreativitu v každém aspektu života. Jakožto přední technologická firma se TCL věnuje poskytování inovativních řešení včetně televizorů, audio produktů, chytrých domácích zařízení, zobrazovacích technologií a čisté energie. Tato řešení zlepšují zážitky uživatelů prostřednictvím společností TCL Industries a TCL Technology.
V současnosti má TCL po celém světě 47 center pro výzkum a vývoj a 39 výrobních závodů. Působí ve více než 160 zemích a regionech, čímž si upevňuje svou pozici globálně konkurenceschopné značky chytrých technologií. Aby ještě více inspirovala k velikosti, stala se TCL oficiálním světovým partnerem olympijských a paralympijských her v kategorii domácí audiovizuální techniky a domácích spotřebičů.
