TCL Edelweiss Land est inauguré à la gare centrale de Milan, une vitrine de l’innovation au cœur de la ville

MILAN

8 février 2026



TCL displays at the IBC help media bring Milano Cortina 2026 to global audiences



TCL products are featured in a space at the Milano Olympic Village



Kevin Wang, CEO, TCL Technology and Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee celebrate the opening of TCL Edelweiss Land



TCL Edelweiss Land showcases cutting-edge innovation



/PRNewswire/ — TCL, l’une des principales sociétés technologiques mondiales et partenaire olympique et paralympique mondial, vient de célébrer l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 avec le lancement de sa campagne « It’s Your Greatness » et l’inauguration de sa vitrine créative, TCL Edelweiss Land, sur la Piazza Duca d’Aosta, devant la gare centrale de Milan. Des invités de marque ont assisté à l’inauguration le 5 février, notamment Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, Kevin Wang, CEO de TCL Technology, et M. Yan, CTO de TCL Technology et CTO de TCL CSOT.