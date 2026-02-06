The Times Of Bengal

TCL uświetnia Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo dla fanów i sportowców z całego świata, otwierając kampanię „It’s Your Greatness”












TCL Edelweiss Land otwiera się na stacji kolejowej Milano Centrale, prezentując innowacje w samym sercu Mediolanu.

MEDIOLAN, 6 lutego 2026 r. /PRNewswire/ — TCL, czołowa globalna firma technologiczna i Światowy Partner Olimpijski i Paralimpijski, świętowała otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo startem kampanii „It’s Your Greatness” oraz inauguracją kreatywnej prezentacji swoich produktów, TCL Edelweiss Land w Piazza Duca d’Aosta przed stacją kolejową Milano Centrale. W uroczystym otwarciu 5 lutego wzięli udział kluczowi goście, w tym Kirsty Coventry, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Technology oraz dr Yan, dyrektor ds. technologii TCL Technology i TCL CSOT.

TCL products are featured in a space at the Milano Olympic Village
Kevin Wang, CEO, TCL Technology and Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee celebrate the opening of TCL Edelweiss Land
TCL Edelweiss Land showcases cutting-edge innovation
Inicjatywa ta pojawia się w momencie, gdy partnerzy technologiczni odgrywają coraz większą rolę w globalnych wydarzeniach sportowych, a marki stają się integralną częścią infrastruktury stojącej za organizacją i odbiorem Igrzysk Olimpijskich.

TCL ma ogromną wiarę w siłę sportu, która inspiruje i jednoczy ludzi ponad kulturami i pokoleniami. Gdy oczy całego świata zwracają się w kierunku Zimowych Igrzysk Olimpijskich, kampania TCL „It’s Your Greatness” zachęca ludzi do odkrywania własnej doskonałości – w harmonii z oficjalnym hasłem wydarzenia „IT’s your vibe”. Przez cały czas trwania igrzysk technologie TCL będą zmieniać sposób, w jaki kibice doświadczają wydarzeń sportowych, zapewniać komfort i łączność, aby sportowcy mogli osiągać najwyższą formę oraz angażować widzów i społeczności na całym świecie, inspirując do wielkości.

TCL pomoże milionom fanów śledzić Zimowe Igrzyska Olimpijskie na miejscu i na całym świecie, dostarczając telewizory, systemy oznakowania elektronicznego oraz wsparcie techniczne dla Olympic Broadcasting Services (OBS), dzięki czemu media w Międzynarodowym Centrum Nadawczym będą mogły przekazywać wydarzenia z Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo globalnej publiczności. „Uniwersum ekranów” TCL oraz inne innowacje – takie jak klimatyzatory z funkcjami sztucznej inteligencji – zostaną zaprezentowane w specjalnej przestrzeni TCL w Wiosce Olimpijskiej w Mediolanie, pokazując, że technologia daje fanom więcej nowych możliwości przeżywania Olimpiady niż kiedykolwiek wcześniej.

TCL wspiera także sportowców, pomagając im w przygotowaniach do rywalizacji. Urządzenia AGD nowej generacji firmy TCL, takie jak inteligentne pralki i suszarki, zapewniają zawodnikom wyższy poziom komfortu w wioskach olimpijskich w Anterselvie i Livigno, a telewizory TCL pomagają im odpocząć i zrelaksować się po startach. Firma wspiera również inicjatywę „Athlete Moment”, dostarczając technologie wyświetlania, które umożliwiają sportowcom kontakt z bliskimi tuż po zakończeniu każdej konkurencji, w chwilach radości i świętowania.

Idea kampanii „It’s Your Greatness” odzwierciedla zaangażowanie TCL w dążenie do doskonałości w pełnej zgodzie z wartościami olimpijskimi. Lata treningów i miesiące intensywnych przygotowań setek sportowców osiągną swój punkt kulminacyjny w olimpijskich zawodach w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a ich pasja i poświęcenie będą inspirować cały świat. Wśród uczestników znajdą się m.in. mistrzyni olimpijska i narciarka dowolna Eileen Gu, wschodząca gwiazda hokeja Jack Hughes oraz specjalista od slalomu Alex Vinatzer – wspierani przez TCL jako członkowie Team TCL, składającego się z 15 sportowców z 8 krajów uczestniczących w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.

Podczas otwarcia TCL Edelweiss Land Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Technology, powiedział: „Najnowsze innowacje TCL odgrywają kluczową rolę podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzisiejszy dzień to kamień milowy w pierwszym roku TCL jako Światowego Partnera Olimpijskiego – współpracy opartej na wspólnych wartościach innowacji i doskonałości. TCL od zawsze wierzy w siłę sportu, która łączy ludzi ponad podziałami kulturowymi i pokoleniowymi – a to dopiero początek”.

TCL Edelweiss Land prezentuje przełomowe innowacje

TCL Edelweiss Land przedłuży olimpijską celebrację wielkości i potrwa od 5 do 22 lutego na Piazza Duca d’Aosta przed stacją kolejową Milano Centrale. Na powierzchni ponad 500 m2 odwiedzający mogą z bliska poznać najnowsze innowacje TCL, robić efektowne zdjęcia oraz inspirować siebie, swoich bliskich i społeczności do tworzenia rzeczy niezwykłych. Projekt przestrzeni, oparty na zasadach ekologii i kreatywności, odzwierciedla zaangażowanie TCL w zrównoważony rozwój i innowacje.

Kirsty Coventry, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, powiedziała podczas wydarzenia: „Gdy myślę o TCL jako partnerze TOP, najbardziej wyróżnia się globalny zasięg firmy. Pomaga on szerzyć magię Zimowych Igrzysk Olimpijskich na całym świecie. TCL to także lider technologii – ale nie chodzi wyłącznie o technologię. TCL dzieli nasze wartości: inspirowanie do wielkości, łączenie ludzi i przybliżanie igrzysk wszystkim odbiorcom. Jestem bardzo podekscytowana przyszłością naszej współpracy – TCL odegra kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak świat przeżywa Igrzyska Olimpijskie”.

TCL Edelweiss Land jest otwarte codziennie w godzinach 10:00-22:00 i obejmuje tematyczne strefy z najnowszymi produktami TCL, w tym zaawansowaną technologią wyświetlania opracowaną przez TCL CSOT. Odwiedzający mogą także zobaczyć inteligentne urządzenia domowe oraz okulary AR TCL RayNeo prezentujące najnowsze rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej.

Aby dodatkowo wzbogacić atmosferę igrzysk, TCL we współpracy z Muzeum Olimpijskim stworzyło barwny mural w sercu Mediolanu przy Corso di Porta Romana 111. Projekt opracowała Zeina Rashid – malarka i olimpijka reprezentująca Jordanię w tenisie stołowym podczas igrzysk w Atenach (2004) i Pekinie (2008), wybrana w ramach inicjatywy Olympian Artists Programme Muzeum Olimpijskiego. Inspiracją były jej dziecięce wspomnienia z oglądania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w telewizji, które rozbudziły w niej marzenia o olimpijskiej przyszłości. Wizję artystki zrealizował muralista Bublegum, tworząc żywy hołd dla kulturowego dziedzictwa igrzysk i pokazując, jak miliony dzieci na całym świecie po raz pierwszy odkrywają ducha olimpijskiego dzięki ekranowi otwierającemu okno na przyszłe ambicje.

TCL

Założona w 1981 roku firma TCL, której nazwa jest skrótem od „The Creative Life” – ucieleśnia kreatywność w każdym aspekcie życia. Jako czołowa firma technologiczna, TCL dostarcza innowacyjne rozwiązania, w tym telewizory, sprzęt audio, inteligentne urządzenia domowe, technologie wyświetlania oraz rozwiązania z zakresu czystej energii, w ramach podmiotów TCL Industries i TCL Technology.

Obecnie TCL posiada 47 ośrodków badawczo-rozwojowych oraz 39 zakładów produkcyjnych na całym świecie i działa w ponad 160 krajach i regionach, umacniając swoją pozycję jako globalnie konkurencyjna marka w branży inteligentnych technologii. Aby dalej inspirować do wielkości, TCL zostało oficjalnym Światowym Partnerem Olimpijskim i Paraolimpijskim w kategorii domowego sprzętu audiowizualnego oraz AGD.

