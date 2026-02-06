TCL Edelweiss Land otwiera się na stacji kolejowej Milano Centrale, prezentując innowacje w samym sercu Mediolanu.

MEDIOLAN

6 lutego 2026 r.



TCL displays at the IBC help media bring Milano Cortina 2026 to global audiences



TCL products are featured in a space at the Milano Olympic Village



Kevin Wang, CEO, TCL Technology and Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee celebrate the opening of TCL Edelweiss Land



TCL Edelweiss Land showcases cutting-edge innovation



/PRNewswire/ — TCL, czołowa globalna firma technologiczna i Światowy Partner Olimpijski i Paralimpijski, świętowała otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo startem kampanii „It’s Your Greatness” oraz inauguracją kreatywnej prezentacji swoich produktów, TCL Edelweiss Land w Piazza Duca d’Aosta przed stacją kolejową Milano Centrale. W uroczystym otwarciu 5 lutego wzięli udział kluczowi goście, w tym Kirsty Coventry, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Technology oraz dr Yan, dyrektor ds. technologii TCL Technology i TCL CSOT.