Toyota presenta su variedad de vehículos, que incluye los nuevos modelos RAV4 y bZ en el Super Bowl LX, con contenido en vivo y experiencias inolvidables para los fanáticos de la NFL

PLANO, Texas

30 de enero de 2026

Toyota Glow Up Classic en el Super Bowl LX



Celebración de las estrellas de la NFL FLAG en NFL Honors



Drive for Greatness (Impulso hacia la grandeza)



Our Turn Presented by Toyota (Nuestro turno, presentado por Toyota)



Super Bowl Experience



The Drive: los fanáticos compiten con miniautos de pista bZ personalizados con la marca de los equipos de la NFL mientras apoyan a su equipo favorito.

The Dance: los fanáticos suben a la cajuela de la Toyota Tundra para realizar un baile de anotación único, capturado y mostrado como un video digital en su dispositivo móvil.

The Draw: momento artístico de vanguardia tecnológica en el que los fanáticos dan vida a su "cara de juego" mediante un robot de dibujo con IA.

The Drop: juego de preguntas interactivas pone a prueba los conocimientos de los fanáticos acerca del equipo Toyota, para tener la oportunidad de ganar un llavero de colección con forma de uniforme.