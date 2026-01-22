De wereldwijde campagne, geregisseerd door Alice Schillaci en gefotografeerd door Reto Schmid, plaatst Norris in een filmisch en dynamisch verhaal. In de rol van een man die zich voorbereidt op een missie, verwijzen de beelden naar klassieke actieverhalen, gekenmerkt door precisie, focus en doelgerichtheid. “Wanneer u zich voorbereidt op iets belangrijks, wilt u geen afleiding. Alles moet precies functioneren zoals het hoort,” aldus Norris. “Of ik nu race of onderweg ben, het draait om voorbereid zijn. Alpha sluit perfect aan bij die manier van denken.” Diezelfde benadering wordt doorgetrokken in de campagne met Asia Pacific Brand Ambassador Wei Daxun. Onder regie van David Pun en vastgelegd door fotograaf GK (国琨) volgt de campagne Daxun terwijl hij zich door strakke, moderne omgevingen beweegt. Daarbij worden de zuivere lijnen, soepele beweging en verfijnde vormgeving van Alpha benadrukt. “Alpha is met duidelijke intentie ontworpen. Dat voelt u in de materialen, de balans en de manier waarop het met u meebeweegt. Het is iets waarop ik kan vertrouwen, ongeacht waar de dag mij brengt,” aldus Daxun. “Alpha staat voor een blauwdruk van moderne mobiliteit,” zegt Victor Sanz, Global Creative Director bij TUMI. “Het is het punt waarop wij terugkeren om prestaties opnieuw te definiëren. We kijken naar hoe mensen zich verplaatsen, wat zij meenemen en hoe design die reis kan ondersteunen.” Zowel Lando Norris als Wei Daxun vertegenwoordigen die volgende generatie. Alpha is niet alleen ontworpen om met hen mee te gaan, maar om op hetzelfde niveau te presteren. In beide campagnes staat de ontwerpintelligentie van Alpha centraal. Het kenmerkende FXT™ Ballistic Nylon vormt de basis van de collectie en wordt gecombineerd met gestroomlijnde vakindelingen, stille magnetische sluitingen en intuïtieve toegangspunten die zijn ontwikkeld voor maximale efficiëntie. Iconische modellen, waaronder de Dual Access Expandable Carry On, de TUMI Brief Pack™, de Double Expansion Duffel en de Convertible Clutch Crossbody, zijn verfijnd om beweging te ondersteunen zonder onderbreking. Ter gelegenheid van de nieuwste evolutie van Alpha introduceert TUMI Ultra Blue, herkenbaar aan levendige blauwe accenten op belangrijke contactpunten van zes iconische Alpha silhouetten. Deze kleurstelling markeert TUMI’s voortdurende innovatie en niet aflatende streven naar perfectie. Deze nieuwe generatie Alpha weerspiegelt TUMI’s blijvende toewijding om de klant te begrijpen en elk moment van diens reis te ondersteunen, waar die ook naartoe leidt. BELANGRIJKSTE PRODUCTEIGENSCHAPPEN TUMI Brief Pack™
Ontworpen voor wie meer verwacht van elke reis. Neem uw kantoor moeiteloos met u mee en zelfs meer dan dat dankzij het iconische ontwerp. Intuïtief vormgegeven met een ruim en overzichtelijk interieur waarin elk item zijn vaste plaats heeft, van het organisatiepaneel tot het discreet verborgen telefoonvak. Verkoopprijs: 660,00 € Double Expansion Duffel
Ontworpen voor reizigers die meer verwachten van elke reis. Slim ontworpen om de inpakkracht maximaal te benutten. Deze bestverkochte reistas biedt indrukwekkende diepte en extra ruimte en is daarmee de ideale metgezel voor langere weekends. Verkoopprijs: 850,00 € Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On
Ontworpen voor reizigers die meer verwachten van elke reis. Deze ruime uitbreidbare handbagage met toegang aan twee zijden is uitgevoerd in ons kenmerkende FXT™ Ballistic Nylon en biedt functionaliteit van het hoogste niveau. Verkoopprijs: 1,050.00 € Convertible Clutch Crossbody
Ontworpen voor wie meer verwacht van elke reis. Dit compacte model is voorzien van kenmerkende TUMI designelementen en ontworpen voor maximale veelzijdigheid. Draag het als crossbody, polsmodel of clutch door de meegeleverde banden eenvoudig te verwisselen. Verkoopprijs: 370,00 € Ontdek de TUMI Alpha-collectie nu op TUMI.com en in TUMI-winkels over de hele wereld. Volg @TUMITravel voor exclusieve content achter de schermen van de campagne. Over TUMI Sinds 1975 creëert TUMI hoogwaardige luxebagage van wereldklasse voor zaken en reizen, ontworpen om alle aspecten van het leven onderweg te verbeteren, te vereenvoudigen en te verfraaien. Door naadloze functionaliteit te combineren met vindingrijkheid, zetten wij ons in om reizen mogelijk te maken als levenslange partner voor mensen die hun passies nastreven. Kijk voor meer informatie over TUMI op TUMI.com en volg ons op Instagram, TikTok, Facebook en YouTube. TUMI en het TUMI-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc. TUMI-mediacontacten Jerad Hulse | [email protected] Karla Otto voor TUMI | [email protected] Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2862031/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2862030/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg
