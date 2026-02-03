VICTORIA, Seychelles, 3 février 2026 /PRNewswire/ — Zoomex, le pionnier du trading de dérivés de crypto-monnaies haute performance, a annoncé aujourd’hui le lancement de « ZOOMEX Welcomes You Home » une campagne promotionnelle phare spécialement destinée au marché européen. Du 20 janvier au 22 février 2026, l’initiative redéfinit l’acquisition d’utilisateurs en associant les récompenses d’un trading de haut niveau au summum du sport mondial : la Coupe du monde de football et la Formule 1.Cette campagne représente une expansion stratégique pour Zoomex en Europe, offrant un package de bienvenue de 4 000 $ et des expériences VIP exclusives conçues pour les traders qui veulent à la fois liquidité et luxe. Associer les actifs numériques et les icônes mondiales « Chez Zoomex, nous ne nous contentons pas d’offrir une plateforme, nous offrons un passage vers un style de vie », a déclaré la direction du marketing de Zoomex. « ZOOMEX Welcomes You Home » est un hommage à notre communauté européenne. En intégrant des récompenses telles que l’accès VIP à la F1 et des billets pour la Coupe du monde, nous alignons l’adrénaline du commerce professionnel avec les arènes sportives les plus prestigieuses au monde. » Architecture des récompenses La campagne est divisée en deux niveaux d’élite, garantissant une expérience sur mesure pour chaque niveau de participant au marché. I. L’avant-garde du commerce de détail : croissance accélérée Les nouveaux utilisateurs européens peuvent développer leurs portefeuilles grâce à un système d’incitation structuré :
- Onboarding instantané : un bonus de 10 USDT lors de la vérification mobile.
- Incitation au dépôt : des récompenses échelonnées, y compris un bonus de 150 $ + 50 jetons pour les déposants de niveau intermédiaire.
- Étapes du volume : des récompenses modulables pour les traders actifs, pouvant atteindre jusqu’à 200 $ en bonus de trading direct.
- Correspondance des capitaux : primes directes et bons d’achat allant jusqu’à 4 000 $.
- Priorité à la gestion de patrimoine : produits financiers exclusifs à durée déterminée de 5 jours avec des limites de souscription prioritaires.
- Les prix du podium : les traders les plus importants se feront concurrence pour :
- L’expérience de la Coupe du monde : un billet de 1 000 dollars pour assister à la plus grande scène du football.
- Le circuit VIP de la F1 : un laissez-passer VIP d’une journée d’une valeur de 5 000 $ pour le summum du sport automobile.
- BTC Alpha Airdrops : 500 $ de récompenses en BTC pour les 10 premiers.
- S’enregistrer et s’authentifier : réservez votre place sur le [Portail officiel de la campagne].
- Vérifier : remplir les formulaires obligatoires de conformité européenne (KYC) et d’inscription à l’événement.
- Exécuter : effectuer au moins deux transactions au comptant ou sur contrat pour activer l’éligibilité aux récompenses.
Source link
Leave a Reply