V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH KAMPANE LANDO NORRIS A WEI DAXUN

Globálna kampaň, ktorú režírovala Alice Schillaci a fotografoval Reto Schmid, obsadzuje Norrisa do filmového, napínavého príbehu. Vizuálna stránka znázorňuje muža, ktorý sa pripravuje na misiu, vychádza z klasického akčného rozprávania príbehov, definovaného presnosťou, sústredenosťou a zámerom.

„Keď sa pripravujete na niečo dôležité, nechcete sa rozptyľovať – chcete, aby všetko fungovalo presne tak, ako má,” hovorí Norris. „Či už pretekám alebo cestujem, ide o to, aby som bol pripravený. Kolekcia Alpha mi dodáva presne tento pocit.”

V rovnakom duchu pokračuje aj kampaň, v ktorej hrá ambasádor značky pre ázijsko-tichomorský región Wei Daxun. Kampaň, ktorú režíroval David Pun a nafotil GK (国琨) zachytáva, ako sa Daxun pohybuje elegantnými, modernými priestormi, pričom zdôrazňuje čisté línie, plynulý pohyb a prepracovaný dizajn kolekcie Alpha.

„Alpha je navrhnutá so skutočným zámerom – cítite to v materiáloch, v rovnováhe, v spôsobe, akým sa s vami pohybuje. Verím, že tu bude pre mňa, bez ohľadu na to, kam ma cesty zavedú,” hovorí Daxun.

„Alpha predstavuje vzor moderného cestovania,” hovorí Victor Sanz, globálny kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI. „Vraciame sa s ňou k prehodnoteniu výkonu. Zameriavame sa na to, ako sa ľudia na cestách pohybujú, čo nosia so sebou a ako môže dizajn túto cestu podporiť.”

Lando Norris aj Wei Daxun predstavujú túto novú generáciu. „Alpha nie je navrhnutá len tak, aby s nimi udržala krok; je navrhnutá tak, aby ich výkony podporila.”

V oboch kampaniach sa Alpha zameriava na inteligenciu dizajnu. Kolekciu dotvára charakteristický balistický nylon FXT™ v kombinácii s elegantným zapínaním vreciek, tichými magnetickými zapínaniami a intuitívnymi prístupovými bodmi stvorenými pre efektívnosť. Základné štýly – vrátane príručnej batožiny Dual Access Expandable Carry-On, batohu TUMI Brief Pack™, cestovnej tašky Double Expansion Duffel a kabelky Convertible Clutch Crossbody – sú vylepšené pre nerušenú podporu pohybu.

Na oslavu najnovšieho vývoja kolekcie Alpha spoločnosť TUMI predstavuje farbu Ultra Blue, ktorá sa vyznačuje živými modrými akcentmi na kľúčových kontaktných bodoch pri šiestich ikonických siluetách modelu Alpha. Farebná kombinácia si kladie za cieľ pripomenúť neúnavnú inováciu a záväzok spoločnosti TUMI k dokonalosti.

Nová generácia Alpha odráža trvalý záväzok spoločnosti TUMI porozumieť svojim zákazníkom a podporovať ich cestu v každom okamihu, nech už povedie kamkoľvek.

HLAVNÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

  • TUMI Brief Pack™
    Stvorené pre tých, ktorí od každej cesty očakávajú viac. Vezmite si so sebou kanceláriu – a nielen to – s naším ikonickým dizajnom. Intuitívne navrhnutý tak, aby bol priestranný a dobre organizovaný, každá položka má svoje miesto, od organizačného panela až po skryté vrecko na telefón.
    Maloobchodná cena: 660,00 € 
  • Double Expansion Duffel
    Vytvorená pre cestovateľov, ktorí od každej cesty očakávajú viac. Najpredávanejšia cestovná taška, šikovne navrhnutá pre maximálnu kapacitu balenia, sa vyznačuje pôsobivou hĺbkou a možnosťou rozšírenia, vďaka čomu je dokonalým spoločníkom na predĺžené víkendy.
    Maloobchodná cena: 850,00 € 
  • Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On
    Vytvorená pre cestujúcich, ktorí od každej cesty očakávajú viac – veľkoobjemová príručná batožina s dvojitým prístupom a možnosťou rozšírenia sa vyznačuje naším charakteristickým balistickým nylonom FXT™ a najlepšou funkčnosťou vo svojej triede.
    Maloobchodná cena: 1,050.00 € 
  • Convertible Clutch Crossbody
    Vytvorená pre tých, ktorí od každej cesty očakávajú viac. Kompaktný štýl sa vyznačuje charakteristickými dizajnovými prvkami TUMI a všestranným dizajnom. Vďaka rôznym priloženým popruhom ju môžete nosiť ako crossbody, kabelku na zápästie alebo do ruky.
    Maloobchodná cena: 370,00 € 
Preskúmajte kolekciu TUMI Alpha už teraz na TUMI.com a v predajniach TUMI po celom svete. Sledujte @TUMITravel, kde nájdete exkluzívny obsah zo zákulisia kampane.

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné nevyhnutnosti pre obchod, cestovanie a výkonnosť, ktoré sú navrhnuté tak, aby inovovali, nekomplikovali a skrášľovali všetky aspekty života na cestách. Spájaním bezchybnej funkčnosti s duchom vynaliezavosti sa zaväzujeme poskytovať podporu na cestách ako celoživotný partner aktívnych ľudí, ktorí nasledujú svoje vášne. Viac informácií o TUMI nájdete na TUMI.com a sledujte Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.

TUMI a logo TUMI sú registrované ochranné známky spoločnosti Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Kontakty TUMI pre médiá

Jerad Hulse | [email protected]

Karla Otto pre TUMI | [email protected]

