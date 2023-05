VID vs SNA Dream11 Prediction Today Match, Dream11 Team Today, Fantasy Cricket Tips, Playing XI- FanCode ECS Austria, Match 46

Home

VID vs SNA Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna Danube vs SNASY, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 17 Wednesday

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between Vienna Danube and SNASY will take place at 12:30 PM IST – on May 17.

Time: 1 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

VID vs SNA Dream11 Team

Keeper – Jamil Bahramkhil

Batsmen – Mohammad Amin, Janan Ghelzai, Farhan Mohideen

All-rounders – Khyber Malyar (c), Navin Wijesekera (vc), Ali Hassan

Bowlers – Abdul Rahman-I, Dilagha Jabarkhel, Abdul Rahman Miralikhil, Divith Wijesekara.

VID vs SNA Probable Playing XIs

Vienna Danube: Khyber Malyar©, Shafiullah Jusufzai, Mohammad Amin, Abdul Rahman, Shoukat Saied, Atiqullah Wahidi(wk), Adnan Waziri, Zaid Miakhel, Nourakhan Abdurahimzai, Hasibullah Miralikhel, Abdul Miralikhel

SNASY Club: Navin Wijesekera©, Lakmal Kasthuri, Jamil Bahramkhil(wk), Farhaan Mohideen, Divith Wijesekera, Janan Ghelzai, Nouman Arif, Sharan Gill, Zubair Azizi, Saqib Shahid, Ronit Chawla.

Sqauds

Vienna Danube: Zayed Shahid, Rahat Shahid, Zain Mohammad, Khyber Malyar, Abdul Miralikhel, Mohammad Amin, Zaid Miakhel, Shoukat Saied, Abdul Rahman, Nourakhan Abdurrahimzai, Obaidullah Omari, Hasibullah Miralikhel, Dilagha Jabarkhel, Samim Naseri, Bashir Saffy, Shafiullah Jusufzai, Atiqullah Wahidi and Adnan Waziri

SNASY: Basit Iqbal, Sumer Shergil, Sharan Gill, Jamil Bahramkhil, Navin Wijesekera, Satyam Subhash, Lakmal Kasthuri, Farhaan Mohideen, Rayhaan Ahamed, Janan Ghelzai, Zubair Azizi, Armaan Randhawa, Divith Wijesekera, Saqib Shahid, Ronit Chawla, Ali Hassan, Nouman Arif, Karun Khanna and Shivam Subhash