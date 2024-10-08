Women’s T20 World Cup 2024/25, IND-W vs SL-W 12th Match, Group A Match Preview

Scotland squad: Kathryn Bryce (capt), Chloe Abel, Abbi Aitken-Drummond, Olivia Bell, Sarah Bryce (wk), Darcey Carter, Priyanaz Chatterji, Katherine Fraser, Saskia Horley, Lorna Jack, Ailsa Lister, Abtaha Maqsood, Megan McColl, Hannah Rainey, Rachel Slater
South Africa squad: Laura Wolvaardt (capt), Anneke Bosch, Tazmin Brits, Nadine de Klerk, Annerie Dercksen, Mieke de Ridder, Ayanda Hlubi, Sinalo Jafta (wk), Marizanne Kapp, Ayabonga Khaka, Sune Luus, Nonkululeko Mlaba, Seshnie Naidu, Tumi Sekhukhune, Chloe Tryon
India squad: Harmanpreet Kaur (capt), Smriti Mandhana (vice-capt), Yastika Bhatia (wk), Shafali Verma, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (wk), Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Renuka Singh, D Hemalatha, Asha Sobhana, Radha Yadav, Shreyanka Patil, S Sajana
Sri Lanka squad: Chamari Athapaththu (capt), Harshitha Samarawickrama, Vishmi Gunaratne, Kavisha Dilshari, Nilakshika Silva, Hasini Perera, Anushka Sanjeewani (wk), Sachini Nisansala, Udeshika Prabodhani, Inoshi Priyadharshani, Achini Kulasuriya, Inoka Ranaweera, Shashini Gimhani, Ama Kanchana, Sugandika Kumari
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