CSK Vs LSG, IPL 2026: Check Chennai’s full weather report for match number 53 at MA Chidambaram Stadium

For today’s afternoon match in Chennai, expect hot and humid conditions with a temperature of 33°C that feels like 42°C. While the sky remains mostly cloudy, there is a 35% chance of light rain. Winds are coming from the east at 10 mph with 70% humidity.
CSK Vs LSG, IPL 2026: Squads
Chennai Super Kings Squad: Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Jamie Overton, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh, MS Dhoni, Matt Henry, Sarfaraz Khan, Matthew Short, Shreyas Gopal, Shivam Dube, Rahul Chahar, Spencer Johnson, Akash Madhwal, Aman Khan, Zakary Foulkes, Prashant Veer
Lucknow Super Giants Squad: Mitchell Marsh, Arshin Kulkarni, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Rishabh Pant(w/c), Akshat Raghuwanshi, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Digvesh Singh Rathi, Mohammed Shami, Prince Yadav, Mayank Yadav, Avesh Khan, George Linde, Josh Inglis, Anrich Nortje, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mohsin Khan, Arjun Tendulkar, Ayush Badoni, Abdul Samad, Akash Maharaj Singh, Mukul Choudhary, Naman Tiwari