CID team reaches Mamata Banerjee’s Kolkata residence

CID officials on Tuesday reached former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s Kolkata residence as well as her party office at 30B Harish Chatterjee Street, Bhowanipore.
Further details are
Published: June 9, 2026, 3:45 PM IST
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https://www.india.com/news/india/mamata-banerjee-kolkata-residence-bhowanipore-cid-officials-west-bengal-tmc-abhishek-banerjee-party-office-8441132/
CID officials on Tuesday reached former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s Kolkata residence as well as her party office at 30B Harish Chatterjee Street, Bhowanipore.
Further details are awaited.