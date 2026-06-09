The Times of Bengal

CID team reaches Mamata Banerjee’s Kolkata residence

Posted on by admintob


CID officials on Tuesday reached former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s Kolkata residence as well as her party office at 30B Harish Chatterjee Street, Bhowanipore.

Further details are

Published: June 9, 2026, 3:45 PM IST






CID team reaches Mamata Banerjee's Kolkata residence

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CID officials on Tuesday reached former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s Kolkata residence as well as her party office at 30B Harish Chatterjee Street, Bhowanipore.

Further details are awaited.



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