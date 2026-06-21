BREAKING: 7 killed, 60 others several hospitalised after ammonia gas leak in Tamil Nadu

Seven women died during treatment on Sunday after being affected in an alleged major ammonia gas leak at a private seafood processing unit in Kannigaipair near Periyapalayam in Tamil Nadu’s Tiruvallur





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Seven women died during treatment on Sunday after being affected in an alleged major ammonia gas leak at a private seafood processing unit in Kannigaipair near Periyapalayam in Tamil Nadu’s Tiruvallur district, police said.

An ammonia gas leak at the St Peter’s Paul Seafoods Exports plant in Kannigaipair, near Periyapalayam in Tiruvallur district, left over 20 people affected on Sunday, preliminary reports cited by PTI said.

Following an alert from the Tiruvallur District Collector’s office, the National Disaster Response Force’s (NDRF) 4th Battalion headquarters in Arakkonam was mobilised to respond to the emergency.

This is a developing copy.