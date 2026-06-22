Massive fire breaks out at coaching centre in Lucknow’s Aliganj, rescue operations underway- VISUALS

Fire broke out at a coaching centre in Lucknow’s Aliganj on Monday. Firefighting and rescue operations underway.
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Massive fire breaks out at coaching centre in Lucknow’s Aliganj, rescue operations underway
#WATCH | Uttar Pradesh | Fire broke out at a coaching centre in Aliganj, Lucknow. Firefighting and rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/No69Nbwj8e
— ANI (@ANI) June 22, 2026
Note: This is a developing story and further details will be added.