The Times of Bengal

Massive fire breaks out at coaching centre in Lucknow’s Aliganj, rescue operations underway- VISUALS

Posted on by admintob


Fire broke out at a coaching centre in Lucknow’s Aliganj on Monday. Firefighting and rescue operations underway.






aliganj fire lucknow

Massive fire breaks out at coaching centre in Lucknow’s Aliganj, rescue operations underway | Image: ANI


Massive fire breaks out at coaching centre in Lucknow’s Aliganj, rescue operations underway

 


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Note: This is a developing story and further details will be added.





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