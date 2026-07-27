The Times of Bengal

Commonwealth Games 2026: India’s medal winning spree in Weightlifting continues as Bindyarani Devi lands Bronze in 58kg

Posted on by admintob


India’s medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women’s 58kg category.

Published: July 27, 2026, 10:09 PM IST






Bindyarani Devi

India’s Bindyarani Devi competes in the women’s 58kg weightlifting event during the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Scotland, on Monday, July 27, 2026. (Photo: IANS/Biplab Banerjee)


India’s medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women’s 58kg category.

More to follow..


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