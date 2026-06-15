Watch: First flight lands at Noida International Airport in Jewar as commercial flight operations commence

Commercial flight operations officially commenced at Noida International Airport in Jewar on Monday, marking a significant milestone in India’s aviation infrastructure development
Updated: June 15, 2026, 9:40 AM IST
Share Article
https://www.india.com/news/india/noida-international-airport-in-jewar-commercial-flight-operations-kick-off-watch-first-flight-indigo-6e-2278-lands-video-8446857/
Commercial flight operations officially commenced at Noida International Airport in Jewar on Monday, marking a significant milestone in India’s aviation infrastructure development. Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu inaugurated the operations at the airport, which is expected to emerge as a major aviation hub for the National Capital Region (NCR).The first scheduled IndiGo flight, 6E-2278, arrived at the airport from Chaudhary Charan Singh International Airport in Lucknow.
#WATCH | Uttar Pradesh | Commercial flight operations kick off at Noida International Airport in Jewar as its first scheduled IndiGo flight 6E-2278 arrives from Lucknow’s Chaudhary Charan Singh International Airport.
The flight will continue on its journey to Bengaluru,… pic.twitter.com/1XdU05qZ1i
— ANI (@ANI) June 15, 2026