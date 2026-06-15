The Times of Bengal

Watch: First flight lands at Noida International Airport in Jewar as commercial flight operations commence

Posted on by admintob


Commercial flight operations officially commenced at Noida International Airport in Jewar on Monday, marking a significant milestone in India’s aviation infrastructure development

Updated: June 15, 2026, 9:40 AM IST






Watch: First flight lands at Noida International Airport in Jewar as commercial flight operations commence

Watch: First flight lands at Noida International Airport in Jewar as commercial flight operations commence(Photo Credit: Screengrab from X/@ANI)


Commercial flight operations officially commenced at Noida International Airport in Jewar on Monday, marking a significant milestone in India’s aviation infrastructure development. Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu inaugurated the operations at the airport, which is expected to emerge as a major aviation hub for the National Capital Region (NCR).The first scheduled IndiGo flight, 6E-2278, arrived at the airport from Chaudhary Charan Singh International Airport in Lucknow.


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