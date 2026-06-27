FIFA World Cup 2026: Argentina eyeing to keep 100% win record intact against already eliminated Jordan side

Argentina: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolas Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Thiago Almada, Nicolas Paz, Nicolás Gonzalez, Giuliano Simeone, Jose Manuel Lopez.
Jordan: Yazid Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Nour Bani Attiah, Mohammad Abualnadi, Husam Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib, Saleem Obaid, Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Anas Banawi, Mohannad Abu Taha, Mohammad Al Dawoud, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al Tamari, Odeh Al-Fakhouri, Mohammad Abu Zrayq, Ali Azaizeh, Ali Olwan, Ibrahim Sabra.