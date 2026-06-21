FIFA World Cup 2026: Spain and Saudi Arabia lock horns in must win game at San Francisco

Spain Squad
Unai Simon, David Raya, Álex Remiro, Dani Carvajal, Jesús Navas, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Rodri, Martin Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pedri, Fermín López, Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Ayoze Pérez, Álvaro Morata, Joselu and Mikel Oyarzabal.
Saudi Arabia Squad
Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Mosailem, Ahmed Al-Kassar, Yasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Sultan Al-Ghannam, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi, Awn Al-Saluli, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Abdullah Otayf, Sami Al-Najei, Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Hassan, Faisal Al-Ghamdi, Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, Abdulrahman Ghareeb, Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Maran and Haitham Asiri.
How to watch and stream FIFA World Cup 2026 in India
Multiple group-stage matches that will take place simultaneously will be aired across Zee5 app and website.