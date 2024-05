Home

Lok Sabha Elections 2024 Phase 3: Full Schedule, Key Constituencies, Party-wise Top Candidates – All You Need to Know

Lok Sabha Elections 2024: The major states that are going to polls include Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, and West Bengal.

Lok Sabha Elections 2024

Lok Sabha Elections 2024: The third phase of Lok Sabha Elections will be held on May 7 across 94 constituencies in 10 states and two Union Territories (UT). In the ongoing Lok Sabha polls, the first two phases witnessed a voter turnout of 66.14 percent in Phase 1 (April 19) and 66.71 percent in Phase 2 (April 26).

Schools and colleges shall remain closed in the constituencies where polling will take place on May 7. Schools and colleges will remain closed on the day of polling for the smooth movement of the election officials and voters.

Lok Sabha Elections 2024: List of States Going to Polls on May 7

The states that will go to polls include Assam (4 seats), Bihar (5), Chhattisgarh (7), Goa (2), Gujarat (26), Karnataka (14), Madhya Pradesh (8), Maharashtra (11), Uttar Pradesh (10), West Bengal (4), Jammu and Kashmir (1), Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (2).

Lok Sabha Elections 2024: List Of Constituencies In Phase 3

Jhanjharpur, Supaul, Araria, Madhepura, Khagaria Chhattisgarh: Sarguja, Raigarh, Janjgir-Champa, Korba, Bilaspur, Durg, Raipur

Maharashtra: Baramati, Raigad, Dharashiv, Latur (SC), Solapur (SC), Madha, Sangli, Ratnagiri-Sindhudurg, Kolhapur, Hatkanangle

Sambhal, Hathras, Agra (SC), Fatehpur Sikri, Firozabad, Mainpuri, Etah, Budaun, Aonla, Bareilly West Bengal: Maldaha Uttar, Maldaha Dakshin, Jangipur, Murshidabad

Lok Sabha Election 2024: Key Candidates

Hasmukhbhai Patel , BJP: Ahmedabad East, Gujarat

, BJP: Ahmedabad East, Gujarat Jyotiraditya Scindia , BJP: Guna, Madhya Pradesh

, BJP: Guna, Madhya Pradesh Pallavi Dempo ,BJP: South Goa, Goa

,BJP: South Goa, Goa Pralhad Joshi , BJP: Dharwad, Karnataka

, BJP: Dharwad, Karnataka Dimple Yadav , SP: Mainpuri, Uttar Pradesh

, SP: Mainpuri, Uttar Pradesh Adhir Ranjan Chowdhury , INC : Berhampore, West Bengal

, INC : Berhampore, West Bengal Badruddin Ajmal , AIUF : Dhubri, Assam

, AIUF : Dhubri, Assam Shivraj Singh Chouhan ,BJP: Vidisha, Madhya Pradesh

,BJP: Vidisha, Madhya Pradesh Digvijaya Singh ,INC: Rajgarh, Madhya Pradesh

,INC: Rajgarh, Madhya Pradesh Supriya Sule , NCP: Baramati, Maharashtra

, NCP: Baramati, Maharashtra Alok Sharma, BJP: Bhopal, Madhya Pradesh

Lok Sabha Elections 2024: Phase 3 Party-wise Candidates List

Lok Sabha Constituency State/UT INDIA Party INDIA Candidates BJP/NDA Party BJP/NDA Candidates Other Party Other Candidates Barpeta Assam INC Deep Bayan AGP Phani Bhusan Choudhury AITC Abul Kalam Azad Dhubri Assam INC Rakibul Hussain AGP Zabed Islam AIUDF Badruddin Ajmal Guwahati Assam INC Mira Barthakur Goswami BJP Bijuli Kalita Medhi Kokrajhar Assam INC Garjan Mushahary UPPL Joyanta Basumatary AITC Gauri Shankar Sarania Araria Bihar RJD Mohammed Shahnawaz Alam BJP Pradeep Kumar Singh Jhanjharpur Bihar VIP Suman Kumar Mahaseth JD(U) Ramprit Mandal Khagaria Bihar CPI(M) Sanjay Kumar Kushwaha LJP(RV) Rajesh Verma Madhepura Bihar RJD Professor KumarChandradeep JD(U) Dinesh Chandra Yadav Supaul Bihar RJD Chandrahas Chaupal JD(U) Dileshwar Kamait Bilaspur Chhattisgarh INC Devender Singh Yadav BJP Tokhan Sahu Durg Chhattisgarh INC Rajendra Sahu BJP Vijay Baghel Janjgir-Champa Chhattisgarh INC Shivkumar Dahariya BJP Kamlesh Jangde Korba Chhattisgarh INC Jyotsna Mahant BJP Saroj Pandey Raigarh Chhattisgarh INC Menka Devi Singh BJP Radheshyam Rathia Raipur Chhattisgarh INC Vikas Upadhyay BJP Brijmohan Agrawal Sarguja Chhattisgarh INC Shashi Singh BJP Chintamani Maharaj Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli INC Ajit Ramjibhai Mahla BJP Kalaben Delkar Daman and Diu Daman and Diu INC Ketan Dahyabhai Patel BJP Lalubhai Patel North Goa Goa INC Ramakant Khalap BJP Shripad Naik RGP Manoj Parab South Goa Goa INC Capt. Viriato Fernandes BJP Pallavi Shrinivas Dempo RGP Rubert Pereira Ahmedabad East Gujarat INC Himmatsinh Patel BJP Hasmukh Patel Ahmedabad West Gujarat INC Bharat Makwana BJP Dineshbhai Kodarbhai Makwana Amreli Gujarat INC Jennyben Thummar BJP Bharatbhai Manubhai Sutariya Anand Gujarat INC Amitbhai Chavda BJP Mitesh Rameshbhai Patel Banaskantha Gujarat INC Geniben Thakor BJP Rekhaben Hiteshbhai Chaudhary Bardoli Gujarat INC Siddharth Chaudhary BJP Parbhubhai Vasava Bharuch Gujarat AAP Chaitar Vasava BJP Mansukhbhai Vasava Bhavnagar Gujarat AAP Umesh Makwana BJP Nimu Bambhania Chhota Udaipur Gujarat INC Sukhrambhai Rathwa BJP Jashubhai Rathwa Dahod Gujarat INC Prabhaben Taviyad BJP Jasvantsinh Sumanbhai Bhabhor Gandhinagar Gujarat INC Sonal Patel BJP Amit Shah Jamnagar Gujarat INC J.P Marvia BJP Poonamben Maadam Junagadh Gujarat INC Hirabhai Jotva BJP Rajesh Chudasama Kachchh Gujarat INC Nitishbhai Lalan BJP Vinodbhai Chavda Kheda Gujarat INC Kalusinh Dabhi BJP Devusinh Jesingbhai Chauhan Mahesana Gujarat INC Ramji Thakor (Palvi) BJP Haribhai Patel Navsari Gujarat INC Naishadh Desai BJP C. R. Patil Panchmahal Gujarat INC Gulabsinh Chaudhan BJP Rajpalsinh Mahendrasinh Jadhav Patan Gujarat INC Chandanji Thakor BJP Bharatsinhji Dabhi Porbandar Gujarat INC Lalitbhai Vasoya BJP Mansukh Mandaviya Rajkot Gujarat INC Paresh Dhanani BJP Parshottam Rupala Sabarkantha Gujarat INC Tushar Chaudhary BJP Shobhnaben Mahendrasinh Baraiya Surat Gujarat INC Nilesh Kumbani BJP Mukesh Dalal Surendranagar Gujarat INC Rutvik Makwana BJP Chandubhai Chhaganbhai Shihora Vadodara Gujarat INC Jashpalsinh Padhiyar BJP Hemang Yogeshchandra Joshi Valsad Gujarat INC Anantbhai Patel BJP Dhaval Patel Anantnag–Rajouri Jammu and Kashmir JKNC Mian Altaf Ahmed Larvi BJP JKPDP Mehbooba Mufti Bagalkot Karnataka INC Samyukta S Patil BJP P. C. Gaddigoudar Belgaum Karnataka INC Mrunal Ravindra Hebbalkar BJP Jagadish Shettar Bellary Karnataka INC E. Tukaram BJP B. Sriramulu Bidar Karnataka INC Sagar Khandre BJP Bhagwanth Khuba Bijapur Karnataka INC H.R. Algur BJP Ramesh Jigajinagi Chikkodi Karnataka INC Priyanka Jarkiholi BJP Annasaheb Jolle Davanagere Karnataka INC Prabha Mallikarjun BJP Gayathri Siddheshwara Dharwad Karnataka INC Vinod Asooti BJP Pralhad Joshi Gulbarga Karnataka INC Radhakrishna BJP Umesh. G. Jadhav Haveri Karnataka INC Anandswamy Gaddadevara Math BJP Basavaraj Bommai Koppal Karnataka INC K. Rajashekar Basavaraj Hintal BJP Basavaraj Kyavator Raichur Karnataka INC G Kumair Naik BJP Raja Amareshwara Naik Shimoga Karnataka INC Geeta Shivarajkumar BJP B. Y. Raghavendra Uttara Kannada Karnataka INC Anjali Nimbalkar BJP Vishweshwar Hegde Kageri Betul Madhya Pradesh INC Ramu Tekam BJP Durga Das Uikey Bhind Madhya Pradesh INC Phool Singh Baraiya BJP Sandhya Ray Bhopal Madhya Pradesh INC Arun Shrivastav BJP Alok Sharma Guna Madhya Pradesh INC Rao Yadvendra Singh BJP Jyotiraditya Scindia Gwalior Madhya Pradesh INC Praveen Pathak BJP Bharat Singh Kushwah Morena Madhya Pradesh INC Satyapal Singh Sikarwar BJP Shivmangal Singh Tomar Rajgarh Madhya Pradesh INC Digvijaya Singh BJP Rodmal Nagar Sagar Madhya Pradesh INC Guddu Raja Bundela BJP Lata Wankhede Vidisha Madhya Pradesh INC Pratap Bhanu Sharma BJP Shivraj Singh Chouhan Baramati Maharashtra NCP(SP) Supriya Sule NCP Sunetra Pawar Hatkanangle Maharashtra SS(UBT) Satyajeet Patil SHS Dhairyasheel Sambhajirao Mane Kolhapur Maharashtra INC Shahu Chhatrapati Maharaj SHS Sanjay Mandlik Latur Maharashtra INC Shivajirao Kalge BJP Sudhakar Tukaram Shrangare Madha Maharashtra NCP(SP) Dhairyasheel Mohite Patil BJP Ranjit Naik-Nimbalkar Osmanabad Maharashtra SS(UBT) Omprakash Rajenimbalkar NCP Archana Ranajagjitsinha Patil Raigad Maharashtra SS(UBT) Anant Geete NCP Sunil Tatkare Ratnagiri-Sindhudurg Maharashtra SS(UBT) Vinayak Raut Sangli Maharashtra SS(UBT) Chandrahar Patil BJP Sanjaykaka Patil Satara Maharashtra NCP(SP) Shashikant Shinde BJP Udayanraje Bhosale Solapur Maharashtra INC Praniti Sushilkumar Shinde BJP Ram Satpute Agra Uttar Pradesh SP Suresh Chand Kadam BJP S. P. Singh Baghel BSP Pooja Amrohi Aonla Uttar Pradesh SP Neeraj Maurya BJP Dharmendra Kashyap BSP Badaun Uttar Pradesh SP Shivpal Singh Yadav BJP Durvijay Singh Shakya BSP Bareilly Uttar Pradesh SP Praveen Singh Aron BJP Chhtrapal Singh Gangwar BSP Etah Uttar Pradesh SP Devesh Shakya BJP Rajveer Singh BSP Fatehpur Sikri Uttar Pradesh INC Ramnath Sikarwar BJP Raj Kumar Chahar BSP Firozabad Uttar Pradesh SP Akshay Yadav BJP Thakur Vishwadeep Singh BSP Hathras Uttar Pradesh SP Jasveer Valmiki BJP Anoop Pradhan BSP Mainpuri Uttar Pradesh SP Dimple Yadav BJP Thakur Jaivir Singh BSP Sambhal Uttar Pradesh SP Zia ur Rahman Barq BJP Parmeshwar Lal Saini BSP Jangipur West Bengal INC Mortaza Hossain Bokul BJP Dhananjay Ghosh AITC Khalilur Rahaman Maldaha Dakshin West Bengal INC Isha Khan Choudhury BJP Sreerupa Mitra Chaudhury AITC Shahnawaz Ali Raihan Maldaha Uttar West Bengal INC Mostaque Alam BJP Khagen Murmu AITC Prasun Banerjee Murshidabad West Bengal CPI(M) Mohammed Salim BJP Gouri Shankar Ghosh AITC Abu Taher Khan

Lok Sabha Elections 2024: Phase-wise Full Schedule

Phase 1: April 19

Phase 2: April 26

Phase 3: May 7

Phase 4: May 13

Phase 5: May 20

Phase 6: May 25

Phase 7: June 1