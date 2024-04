Odisha Assembly Election 2024: Full Schedule, Party-wise Candidates List, Key Constituencies

Odisha Assembly Election 2024: The elections will be held in Odisha from 13 May to 1 June 2024 to elect all 147 members of the state’s legislative assembly.

Odisha Assembly Election 2024: As per the announcement by the Election Commission, Odisha will go to polls for the assembly elections from 13 May till 1 June 2024 to elect all 147 members of the state’s legislative assembly. And the results will be announced on June 4. In total, there are 147 Assembly constituencies in Odisha, out of which 33 are reserved for Scheduled Tribes.

In 2019 Assembly polls, Naveen Patnaik’s BJD clinched a landslide victory by winning 113 seats. The BJP came a distant second with 23 seats, with Congress just winning nine seats, and Communist Party of India (Marxist) with 1 and an Independent candidate bagging another seat.

The assembly elections will be held in 2024 as the tenure of Odisha Legislative Assembly is scheduled to end on 24 June 2024

Odisha Assembly Election 2024: Full Schedule

Poll Event Phase I II III IV Notification Date 18 Apr 26 Apr 29 Apr 07 May Last Date for filing nomination 25 Apr 03 May 06 May 14 May Scrutiny of nomination 26 Apr 04 May 07 May 15 May Last Date for Withdrawal of nomination 29 Apr 06 May 09 May 17 May Date of Poll 13 May 2024 20 May 2024 25 May 2024 01 June 2024 Date of Counting of Votes 4 June 2024

Odisha Assembly Election 2024: Full List of Constituencies

Padampur

Bijepur

Bargarh

Attabira

Bhatli

Brajarajnagar

Jharsuguda

Talsara

Sundargarh

Biramitrapur

Raghunathpali

Rourkela

Rajgangpur

Bonai

Kuchinda

Rengali

Sambalpur

Rairakhol

Deogarh

Telkoi

Ghasipura

Anandpur

Patna

Keonjhar

Champua

Jashipur

Saraskana

Rairangpur

Bangriposi

Karanjia

Udala

Badasahi

Baripada

Morada

Jaleswar

Bhograi

Basta

Balasore

Remuna

Nilgiri

Soro

Simulia

Bhandaripokhari

Bhadrak

Basudevpur

Dhamnagar

Chandabali

Binjharpur

Bari

Barchana

Dharmasala

Korei

Dhenkanal

Hindol

Kamakshyanagar

Parjanga

Pallahara

Talcher

Angul

Chhendipada

Athmallik

Birmaharajpur

Sonepur

Loisingha

Patnagarh

Bolangir

Titlagarh

Kantabanji

Nuapada

Khariar

Umerkote

Jharigam

Nabarangpur

Dabugam

Lanjigarh

Junagarh

Dharmagarh

Bhawanipatna

Narla

Baliguda

Udayagiri

Phulbani

Kantamal

Boudh

Baramba

Banki

Athgarh

Barabati-Cuttack

Choudwar-Cuttack

Niali

Cuttack Sadar

Salepur

Mahanga

Patkura

Kendrapara

Aul

Rajanagar

Mahakalapada

Paradeep

Tirtol

Balikuda-Erasama

Jagatsinghpur

Kakatpur

Nimapara

Puri

Brahmagiri

Satyabadi

Pipili

Jayadev

Bhubaneswar Central

Bhubaneswar North

Ekamra Bhubaneswar

Jatani

Begunia

Khurda

Chilika

Ranpur

Khandapada

Daspalla

Nayagarh

Bhanjanagar

Polasara

Kabisuryanagar

Khalikote

Chhatrapur

Aska

Surada

Sanakhemundi

Hinjili

Gopalpur

Berhampur

Digapahandi

Chikiti

Mohana

Paralakhemundi

Gunupur

Bissam Cuttack

Rayagada

Laxmipur

Kotpad

Jeypore

Koraput

Pottangi

Malkangiri

Chitrakonda

Odisha Assembly Election 2024: Candidates List From BJP

Padampur – Gobardhan Bhoy

Bijepur – Sanat Kumar Gartia

Bargarh – Ashwini Kumar Sarangi

Attabira (SC)- Nihar Ranjan Mahananda

Bhatli – Irasis Acharya

Brajarajnagar – Suresh Pujari

Jharsuguda – Tankadhar Tripathy

Talsara (ST) – Bhabani Shankar Bhoi

Sundargarh (ST) – Kusum Tete

Biramitrapur(ST) – Shankar Oram

Raghunathpali (SC) – Durga Charan Tanti

Rajgangapur (ST) – Narasingha Minz

Bonai (ST) – Sebati Nayak

Kuchinda (ST) – Rabinarayan Naik

Rengali (SC) – Nauri Nayak

Sambalpur – Jayanarayan Mishra

Rairakhol – Debendra Mohapatra

Deogarh – Subash Chandra Panigrahi

Anandapur (SC) – Alok Kumar Sethi

Keonjhar (ST)- Mohan Charan Majhi

Jashipur (ST) – Ganesh Ram Singh Khuntia

Udala (ST) – Bhaskar Madhei

Badasahi (SC) – Sanatan Bijuli

Baripada (ST) – Prakash Soren

Morada – Krushna Chandra Mohanpatra

Jaleswar- Braja Pradhan

Balasore – Manas Kumar Dutta

Remuna (SC) – Gobinda Chandra Das

Soro (SC) – Rajendra DasSimulia – Padmalochan Panda

Bhadrak – Sitansu Sekhar Mohanpatra

Dhamnagar (SC) – Suryabanshi Suraj

Chandabali – Manmohan Samal

Binjharpur (SC) – Babita Mallick

Barchana – Amar Kumar Nayak

Dharmasala – Smruti Rekha Pahi

Jajpur – Goutam Ray

Korei – Akash Das Nayak

Sukinda – Pradeep Balasamanta

Dhenkanal – Krushna Chandra Patra

Kamakhyanagar – Satrughan Jena

Parjanga – Bibhuti Bhusan Pradhan

Pallahara – Ashok Mohanty

Talcher – Kalandi Charan Samal

Angul – Pratap Chandra Pradhan

Chhendipada (SC) – Agasti Behera

Athamallik – Sanjeeb Sahoo

Birmaharajpur (SC) – Raghunath Jagdala

Sonepur – Pramod Mahapatra

Loisingha (SC) – Mukesh Mahaling

Patnagarh – Kanal Vardhan Singh Deo

Bolangir – Gopalji Panigrahi

Titlagarh – Naveen Jain

Kantabanji – Laxman Bag

Nuapada – Abhinandan Kumar Panda

Khariar – Hitesh Kumar Bagartti

Umarkote (ST) – Nityananda Gond

Nabarangpur (ST) – Gouri Sankar Majhi

Lanjigarh (ST) – Ramesh Chandra Majhi

Junagarh – Manoj Kumar Meher

Dharmgarh – Sudhir Pattjoshi

Bhawnipatna (SC) – Pradipta Kumar Naik

Narla – Anirudhha Padhan

Baliguda (ST) – Kalpana Kumari Kanhar

G.Udhayagiri (ST) – Managobinda Pradhan

Phulbani (ST) – Uma Charan Mallick

Kantamal – Kanhai Charan Danga

Boudh – Saroj Pradhan

Baramba – Sambit Tripathy

Banki – Tusharkant Chakrabarti

Athagarh – Abhaya Kumar Barik

Choudwar Cuttack – Nayan Kishore Mohanty

Niali (SC) – Chabi Mallick

Cuttack Sadar (SC) – Prakash Chandra Sethi

Mahanga – Sumant Kumar Ghadei

Patkura – Tejeswar Parida

Aul – Krushna Chandra Panda

MahaKalapada – Durga Prasanna Nayak

Paradeep – Sampad Kumar Swain

Tirtol (SC) – Rajkishore Behera

Nimapara – Pravati Parida

Puri – Jayanta Kumar Sarangi



Bramhagiri – Upasana Mohanpatra



Satyabadi – Om Prakash Mishra



Pipili – Ashrit Kumar Pattnayak



Jayadev (SC) – Arabinda Dhali



Bhubaneswar Central – Jagnnath Pradhan



Bhubaneswar North – Priyadarshi Mishra



Ekamra – Bhubaneswar – Babu Singh



Jatani – Biswaranjan Badajena



Chilika – Prithiviraj Harichandan



Ranpur – Tapas Ranjan Martha



Khandapada – Dusmanta Swain



Daspalla (SC) – Raghav Mallick



Nayagarh – Pratyusha Rajeswari Singh



Bhanjanagar – Pradyumna Kumar Nayak



polasara – Gokula Nanda Mallick



Kabisuryangar – Pratap Chandra Nayak



Khalikote (SC) – Purna Chandra Nayak



Chhatrapur (SC) – Krushna Chandra Nayak



Aska – Saroj Kumar Padhi



Surada – Nilamani Bisoyi



Hinjili – Sisir Mishra



Gopalpur – Bibhuti Bhusan Jena



Berhampur – Anil Kumar



Digapahandi – Sidhant Mohanpatra



Chikiti – Manoranjan Dyan Samantaray



Paralakhemundi – K Naryana Rao



Gunupur (ST) – Trinath Gomanga



Koraput (SC) – Raghuram Machha



Pottangi (ST) – Chaitanya Hantal



Malkangiri (ST) – Narsingh Madkami

Odisha Assembly Election 2024: Candidates List From Congress

Padampur – Tankadhar Sahu

Bijepur – Kishor Dafadar

Bargarh – Nipon Kumar Dash

Bhatli – Brahma Mahakud

Brajarajnagar – Kishore Chandra Patel

Talsara (ST) – Prabodh Tirkey

Sundargarh (ST) – Sudharani Raudia

Biramitrapur – Left to JMM



Raghunathpali (SC) – Gopal Das



Rourkela – Birendra Nath Pattnaik



Rajgangpur (ST) – Dr. CS Raazen Ekka



Bonai (ST) – Left to CPI-M



Loisingha (SC) – Om Prakash Kumbhar



Patnagarh – Anil Meher



Bolangir – Samarendra Mishra



Kantabanji – Santosh Singh Saluja



Nuapada – Sarat Pattanayak



Umarkote (ST) – Sanraj Gond



Jharigam (ST) – Harabati Gond



Nabarangpur (ST) – Dilip Pradhani



Dabugam (ST) – Dr. Lipika Majhi



Lanjigarh (ST) – Balabhadra Majhi



Junagarh – Tuleswar Naik



Dharmgarh – Rasmirekha Rout



Bhawanipatna (SC) – Sagar Charan Das



Narla – Bhakta Charan Das



Baliguda (ST) – Surada Pradhan



Udayagiri (ST) – Prafulla Chandra Pradhan



Phulbani (ST) – Prativa Kanhar



Kantamal – Manoj Kumar Acharya



Boudh- Naba Kumar Mishra



Banjanagar- Prasanta Kumar Bisoyi



Polasara- Agasti Barada



Kabisuryanagar- Chiranjeevi Bisoyi



Surada- Harikrishna Rath



Sanakhemundi- Ramesh Chandra Jena



Chikiti- Ravindra Nath Dyan Samantray



Mohana (ST) –Dasarathi Gomango



Paralakhemundi- Bijay Patnaik



Gunupur (ST)- Satyajeet Gomango



Bissam Cuttack (ST) – Nilamadhab Hikaka



Rayagada (ST)- Kadraka Allapaswamy



Lakshmipur (ST) – Pabitra Saunta



Kotpad (ST)- Anama Dian



Jeypore- Tara Prasad Bahinipati



Koraput (SC)- Krushna Chandra Kuldeep



Pottangi(ST) – Ramchandra Kadam



Malkangiri (ST) – Mala Madhi



Chitrakonda (ST) – Mangu Khila

Odisha Assembly Election 2024: Candidates List From BJD

Brajarajnagar- Aklaka Mohanty

Jharsuguda- Dipali Das

Talsara- Binay Kumar Toppo

Sundargarh- Jogesh Singh

Rajgangpur- Anil Barwa

Bonai- Bhimsen Choudhury

Jashipur- Chakradhar Hembrum

Udala- Srinath Soren

Baripada- Sananda Marandi

Badasahi- Anusaya Patra’

Morada- Pritinanda Kanungo

Soro- Madhav Dhada

Athmalik- Nalinikant Pradhan

Birmaharajpur- Padmanabh Behera

Khariar- Adhiraj Panigarhi

Phulbani- Jayshree Kanhar

Mahanga- Ankit Pratap Jena

Tirtol- Ramakant Bhoi

Jagatsinghpur- Prashant Muduli

Bhubaneswar (North)- Sushant Kumar Rout